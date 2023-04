Twitter: Alle Haken erklärt – Das bedeuten die unterschiedlichen Farben

Von: Daniel Neubert

Twitter, der Kurznachrichtendienst von Elon Musk hat sein Verifizierungsmodell komplett verändert. Wir erklären, was die unterschiedlichen Haken jetzt bedeuten.

San Francisco – Als Elon Musk im September 2022 offiziell Twitter übernahm, stellten sich viele Nutzer der Plattform die Frage, wie sich das Netzwerk in Zukunft verändern würde. Der Multimilliardär Musk kündigte weitreichende Änderungen an, um den Kurznachrichtendienst profitabel zu machen. Eine von Musks Strategien ist es, die Nutzer für ihre Verifizierungshaken Geld bezahlen zu lassen. Inzwischen gibt es auch Haken in den Farben Gelb, Grau und Blau. Wir erklären im Artikel, welche Personen und Institutionen unterschiedliche Haken haben, und was die verschiedenen Farben für eine Bedeutung haben.

Name und Hauptsitz des Betreibers: Twitter, Inc. – San Francisco, Kalifornien Umsatz im jahr 2020: Ca. 3,72 Milliarden Dollar Gründungsdatum: 21. März 2006 User*innen insgesamt: 396,5 Millionen Täglich aktive User*innen: Ca. 206 Millionen Account mit den meisten Followern: Barack Obama – ca. 133 Millionen Follower So alt sind die meisten User*innen: 25-34 Jahre (38,5 Prozent) Die meisten User*innen sind: Männlich (70,4 Prozent)

Twitter: Die ursprüngliche Idee hinter dem blauen Haken

Worum es geht: Der blaue Haken auf Twitter diente ursprünglich der Verifizierung von besonders wichtigen Accounts. Die Plattform verteilte den Haken hinter dem Nutzernamen ursprünglich an Prominente oder Politiker. Durch diese Verifizierung konnten sich die Nutzer sicher sein, auch wirklich mit einer „echten“ Person zu interagieren, und nicht nur mit einem Account, der vorgab, eine bestimmte Person zu sein.

Das Verifizierungssystem wurde auch von anderen Social-Media-Plattformen adaptiert. Nach seiner Übernahme von Twitter kündigte Elon Musk jedoch an, dass sich gegen eine monatliche Gebühr jeder Account eine Verifizierung kaufen können soll. Dieses Abo-Modell taufte Musk auf den Namen „Twitter-Blue“.

Twitter: Erste Gehversuche mit Twitter-Blue

Testphase mit „Twitter Blue“ ging schief: Als das Abo-Modell im November 2022 online ging, rief es jedoch reihenweise Fake-Accounts auf den Plan, die sich als Prominente oder Unternehmen ausgaben, und für Chaos sorgten. So postete beispielsweise ein Fake-Account, der sich als Firmen-Account von Nintendo ausgab, ein Bild, auf dem Super Mario grinsend den Mittelfinger zeigte.

Zu welchen absurden Postings von Fake-Accounts „Twitter-Blue“ führen kann, zeigt der folgende Tweet, in welchem der Journalist Jason Schreier ironisch kommentiert: „Ich kann mir gar nicht erklären, weshalb all die Werbekunden Twitter verlassen.“ Elon Musk ließ das Abo-Model „Twitter-Blue“ kurz darauf wieder abschalten.

Doch kurz darauf kündigte Musk an, das Verifizierungssystem weiter zu überarbeiten und trotzdem einführen zu wollen. Die Haken sollten jetzt in den Farben Blau, Grau und Gold daherkommen und unterschiedliche Profile kennzeichnen. Darüber hinaus kündigte Twitter an, zum 20. April 2023 alle alten Verifizierungshaken zu löschen, die Nutzer vor der Übernahme von Elon Musk erhalten hatten. Dadurch verloren tausende Accounts von bekannten Persönlichkeiten und Firmen ihre Verifizierung auf Twitter.

Twitter: Alle Haken erklärt – Das steckt hinter den unterschiedlichen Farben

Das steckt hinter dem blauen Haken: Den blauen Haken kann sich inzwischen jeder Twitter-Nutzer gegen einen Betrag von ca. 8€ im Monat kaufen. Das Programm nennt Musk „Twitter Blue“ und steht seit seiner Einführung in der Kritik. Dadruch, dass sich jeder (natürlich auch der Betreiber eines Fake-Accounts) verifizieren kann, verliert das ursprüngliche Verifizierungsprogramm jede Bedeutung. Viele Nutzer kündigten bereits an, kein Geld für den blauen Haken bezahlen zu wollen.

Das steckt hinter dem goldenen Haken: Unternehmen und wichtige Organisationen sollen auf Twitter den goldenen Haken erhalten. Wer aufmerksam auf der Plattform unterwegs ist, wird einen weiteren Unterschied bei Profilen mit dem goldenen Haken feststellen. Im Gegensatz zu den anderen Twitter-Profilen sollen Unternehmen auch eckiges Profilbild erhalten, was sie weiter von den Accounts der Privatnutzer unterscheidet. Der goldene Haken sollt Unternehmen bis zu 1000 € monatlich kosten.

Das steckt hinter dem grauen Haken: Die grauen Twitter-Haken werden in erster Linie an die Accounts von Regierungsorganisationen und Politikern verliehen. Dazu gehören auch Accounts, die von den Behörden betrieben werden. Auch das Profil des Bundeskanzlers Olaf Scholz wurde mit dem grauen Haken entsprechend gekennzeichnet.