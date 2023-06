Unfaires Visier in Warzone 2 muss bezahlt werden

Pay2Win in Warzone 2

Ein Visier in Warzone 2 ist unfair. Wenn man es kauft, ist man deutlich stärker.

Santa Monica, Kalifornien – In Warzone 2 gibt es einen neuen Pay2Win-Inhalt. Ein Experte für Call of Duty zeigte in einem kurzen Video, dass ein Visier einen unfairen Vorteil gegenüber allen anderen Visieren bringt. Das Fadenkreuz lässt sich aber nicht normal freischalten, sondern nur im Shop kaufen.

Bei dem Pay2Win-Visier in Warzone 2 handelt es sich um das SZ Lonewolf Visier.