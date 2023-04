7 vs. Wild Staffel 3: Erstes Team sagt Teilnahme ab

7 vs. Wild Staffel 3: Erstes Team sagt Teilnahme ab © YouTube: Fritz Meinecke - Live

Mit Vanessa Blank und Survival Lilly musste das erste 7 vs. Wild-Team die Teilnahme an der dritten Staffel offiziell absagen.

Hamburg, Deutschland – Die Vorbereitungen zu 7 vs. Wild Staffel 3 laufen auf Hochtouren. Veranstalter Fritz Meinecke hat bereits die Nominierungen für die diesjährigen Teams ausgesprochen. Dabei besteht das vorläufige Teilnehmerfeld aus einem bunten Mix von Internet-Prominenz und Survival-Experten. Das erste Team hat nun jedoch offiziell abgesagt. Die Zuschauerschaft feiert die Entscheidung und schlägt direkt Ersatz vor.

Fritz Meinecke wollte mit der Kombination aus Vanessa Blank und Survival Lilly für Frauenpower in der dritten Staffel von 7 vs. Wild sorgen. Nun muss der Survival-Experte jedoch Ersatz finden, denn das Team hat offiziell abgesagt. Grund dafür ist ein Vertrag, welchen Survival Lilly mit dem TV-Sender Comedy Central hat. Durch ihre Teilnahme an der Sendung Naked Survival ist es Lilly untersagt an anderen Survival-Sendungen teilzunehmen. Dazu zählt auch die dritte Staffel von 7 vs. Wild.