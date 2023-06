Währung in Diablo 4 – Raunende Obolusse erhalten

Von: Aileen Udowenko

Diablo 4: Raunende Obolusse sammeln – So kommt ihr am schnellsten an die Währung © Blizzard

In Diablo 4 kann mit Raunenden Obolussen Ausrüstung gekauft. Allerdings mit einem besonderen Haken. So gibt es die Währung im Spiel.

Hamburg – In Diablo 4 können Spieler auf verschiedenen Wegen Ausrüstung gelangen. Den meisten Nervenkitzel haben Spieler aber wohl beim Kuriositätenhändler in Sanktuario, denn dort entscheidet der Zufall, welches Item am Ende im Inventar landet. Um am höllischen Glücksspiel teilzunehmen, werden allerdings Raunende Obolusse benötigt.

ingame.de veräät alles zu den Raunenden Obolussen in Diablo 4.

In Diablo 4 können Spieler bei Kuriositätenhändlern verschiedene Ausrüstung erlangen, diese wollen jedoch bezahlt werden. Allerdings wird bei den Händlern nur eine ganz spezielle Art von Währung akzeptiert: Raunende Obolusse.