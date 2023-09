Waffen in Warzone Season 5 Reloaded wurden beinahe alle stärker

Von: Janik Boeck

Wurfmesser in Call of Duty Warzone. © Activision

In Season 5 Reloaded von Warzone wurden beinahe alle Knifften verbessert.

Santa Monica, Kalifornien – Am Arsenal von Warzone wurde in Season 5 Reloaded ordentlich geschraubt. Es haben fast alle Waffen einen Buff bekommen. Dabei wurde vor allem der Schaden einiger Schießeisen nach oben korrigiert. Das könnte enorme Auswirkungen auf die Meta in Warzone haben.

ingame.de zeigt die Buffs für alle Waffen in Warzone Season 5 Reloaded.

Es haben fast alle Waffen, die man in Warzone spielen kann, einen Buff in Season 5 Reloaded erfahren.