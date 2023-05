Warzone 2: Top-Streamer kommen ins Spiel – zwei CoD-Ikonen bekommen laut Leak eigene Operator

Von: Janik Boeck

Warzone 2 und MW2 bekommen zwei bekannte Gesichter als Operator-Skins spendiert. Es handelt sich diesmal nicht um Sportler, sondern Twitch-Streamer.

Santa Monica, Kalifornien – Call of Duty macht es wie Fortnite und ergänzt die spielbaren Figuren, genannt Operator, immer wieder um bekannte Gesichter aus der fiktiven und der realen Welt. Lionel Messi, Neymar Jr, Godzilla oder King Kong haben bereits ihren Weg in die Shooter gefunden. In Modern Warfare 2 und Warzone 2 werden laut Leak bald zwei echte CoD-Ikonen ergänzt, denn zwei Streamer bekommen Operator-Skins.

Name des Spiels Call of Duty: Warzone 2.0 Release 16. November 2022 Publisher Activision Reihe Call of Duty Entwickler Infinity Ward Plattform PS5, Xbox Series X, PC Genre First Person Multiplayer-Online-Shooter, Battle Royale Geschäftsmodell Free to Play

Warzone 2 und MW2: Streaming-Stars kommen als Operator – CoD-Ikonen finden ihren Weg ins Spiel

Welche Streamer kommen als Operator? Bei den beiden Streamern, die als Operator in Warzone 2 und Modern Warfare 2 kommen, handelt es sich um TimTheTatMan und Nickmercs. Die CoD-Ikonen sollen bald in den aktuellen Shootern von Activision enthalten sein.

Wer sind Nickmerks und TimTheTatMan? Nickmercs und TimTheTatMan sind verdiente CoD-Streamer, die vor allem zu Zeiten von Warzone mitverantwortlich für den Hype um das Battle Royale waren. TimTheTatMan spielt inzwischen auch andere Titel, streamt aber noch immer regelmäßig Warzone 2 und Modern Warfare 2. Nickmercs hingegen hat Call of Duty den Rücken gekehrt und spielt hauptsächlich Apex Legends.

Wann kommen die Streamer als Operator? Dem Leak zufolge kommen TimTheTatMan und Nickmercs in Season 4 oder Season 4 Reloaded als Operator. Wann genau, bleibt abzuwarten, denn zunächst steht Season 3 Reloaded für Warzone 2 und MW2 an, in der NBA-Legende Kevin Durant als Operator kommt. Außerdem gibt es noch einen Samurai-Operator für Warzone 2 und MW2 geschenkt.

Warzone 2: Nickmercs und TimTheTatMan kommen als Operator © Instagram: Nickmercs / TimTheTatMan (Montage)

Woher stammt die Information? Der Leak stammt vom Dataminer HeyImAlaix auf Twitter. Dieser teilte die Information bereits Mitte April. Wie glaubwürdig der Leak ist, lässt sich zurzeit schwer einschätzen. Leaks sollten immer mit einem Hauch Vorsicht genossen werden. Ganz unwahrscheinlich ist es aber nicht, dass Nickmercs und TimTheTatMan bald als Operator in Warzone 2 und MW2 spielbar sein könnten.