Warzone 2: Unsichtbare Sniper töten mit einem Schuss – So terrorisiert man die Lobby

Warzone 2: Unsichtbare Sniper töten mit einem Schuss – So terrorisiert man die Lobby

In Warzone 2 sind Scharfschützengewehre wieder richtig mächtig. Mit einem Profi-Trick wird unsichtbar und umgeht die größte Schwäche der Waffengattung.

Hamburg – In Warzone 2 killen Sniper mit einem starken Schuss sofort. Doch die größte Schwäche der Gattung ist ihr verräterischer Glint. CoD-Profi JGOD zeigt, wie man den Nachteil negiert und dann eine Waffe hat, die Quickscopen sowie One-Shoten kann und dabei unsichtbar im BR von Call of Duty ist.

ingame.de zeigt, wie man als Sniper unsichtbar in CoD wird:

Der CoD-Profi JGOD belässt es natürlich nicht bei der trockenen Theorie. Er liefert ein starkes Setup, für das angesagte Scharfschützengewehr MCPR-300 (Platz 4 aller Waffen auf WZRanked), das Quickscopen kann, mit einem Schuss tötet und (fast) keinen Glint hat.