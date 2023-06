Warzone 2: Update nerft zwei der besten Waffen – Assault Rifles Hemlock und Cronen Squall betroffen

Von: Daniel Neubert

Warzone 2: Loadout kaufen © Activision (Montage)

In der CoD Season 3 Reloaded ging am 31.05. ein Update für MW2 & Warzone 2 live. Dabei gabe es einige Änderungen.

Santa Monica, Kalifornien – Bei Warzone 2, dem Battle Royale-Ableger der Call of Duty-Serie gibt es regelmäßig Änderungen an der Meta, um die Balance zwischen alle den Waffen zu halten und das Spiel frisch und aufregend zu machen. Am 31. Mai 2023 gab es ein neues Update, dessen Patch Notes für alle Fans der Sturmgewehre einige Änderungen bedeuten. Zwei Waffen wurden dabei abgeschwächt.

ingame.de verrät im Artikel, was sich jetzt im Detail für die Spieler von Warzone 2 ändert.

Die wichtigsten Anpassungen aus dem neuesten Update der Season 3 Reloaded betreffen in erster Linie die beliebten Sturmgewehre wie die „ISO Hemlock“ sowie die „Cronen Squall“. Besonders letztere hat einen krassen Nerf erfahren, was die gesenkte Schadensreichweite, einen höheren Rückstoß sowie eine Reduktion der Feuerrate im Spiel betrifft.