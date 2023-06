Wechsel für größte Streamerin – Amouranth verlässt Twitch

Von: Joost Rademacher

Teilen

Wechsel für größte Streamerin – Amouranth verlässt Twitch © Twitter: Amouranth/Montage: ingame.de

Twitch verliert im Streaming-Rennen mit Kick weitere Stars. Nach xQc wechselt auch Amouranth die Plattform zum neuen Konkurrenten.

Houston, Texas – Twitch musste in letzter Zeit einige Verluste hinnehmen. Immer mehr Streamerinnen und Streamer verlassen die Plattform, darunter auch einige ihrer größten Stars. Für die neue Konkurrenz-Plattform Kick ist das ein gefundenes Fressen. Auch Amouranth, eine der erfolgreichsten wie auch kontroversesten Streamerinnen, hat den Absprung von einem Anbieter zum nächsten gemacht. Wie sie den Wechsel öffentlich machte, dürfte für viele Fans aber überraschend gewesen sein.

Mehr zum Wechsel von Amouranth von Twitch zu Kick lesen Sie hier.

Mehr zum Thema Amouranth wechselt zu Kick – Lässt Twitch mitten im Jubiläumsstream fallen

Der 17. Juni ist für Amouranth grundsätzlich ein großer Anlass, an dem Datum jährt sich ihr Einstieg ins Streaming. Am 17. Juni 2023 wollte sie ihr mittlerweile siebenjähriges Jubiläum auf Twitch im Livestream feiern. Schon zu dem Zeitpunkt, als sie damit live ging, fiel Fans der Name Kick im Titel des Streams auf.