GTA 6 Entwickler plant großes Werbe-Banner in Miami

Von: Aileen Udowenko

GTA 6 Logo: Entwurf von Orthur © Discord: Orthur

Der Publisher Take-Two plant laut einem geleakten Brief eine große Werbe-Kampagne in Miami. Fans hoffen deshalb auf baldigen Release.

Miami – Zu GTA 6 gibt es bisher weder vom Publisher noch vom Entwickler von GTA 6 News. Laut eines geleakten Briefes könnte sich das aber bald ändern. Denn wie es scheint, plant Take-Two eine riesige Werbe-Kampagne in Miami. Zwar ist nicht klar, um welches Spiel sich die Kampagne drehen soll, Fans hoffen aber auf Promo zum nächsten GTA-Teil.

ingame.de verrät alles zur möglichen Werbe-Kampagne zu GTA 6.

GTA 6 Publisher Take-Two soll auf der Suche nach Werbepartnern sein. Zumindest lässt das ein Brief vermuten, der im Reddit-Forum zum Spiel geteilt wurde. Dieser richtet sich an ein Hotel in Miami und wäre somit auch bestens geeignet für Promotion zu Vice City.