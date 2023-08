Arbeiten im Vertrieb: In diesen 4 Sales-Jobs ist das Gehalt besonders hoch

Von: Franziska Schuster

Vertriebsmitarbeiter sind längst keine einfachen Verkäufer mehr. Digitalisierung und Globalisierung prägen das Berufsbild. Entsprechend hoch ist hier auch das Gehalt.

Stuttgart - Augen auf bei der Berufswahl – diesen Satz hat sicherlich jeder schon einmal in seiner Laufbahn zu hören bekommen. Tatsächlich sind die Gehaltsunterschiede je nach Branche und Job so groß, dass sich der Weitblick nicht nur sprichwörtlich bezahlt macht. In manchen Jobs kann man es mit viel Geduld und Ausdauer sogar zum Millionär schaffen. Solch ein Vermögen ist in Vertriebsjobs zwar eher unwahrscheinlich, dennoch lässt sich hier gutes Geld verdienen. Besonders in diesen Anstellungen im Sales-Bereich kann man sich über hohe Gehaltsschecks freuen.

Jobs im Vertrieb: So viel Median-Gehalt ist in Deutschland als Sales-Mitarbeiter möglich

Der Einsatzbereich von Vertrieblern ist riesig, schließlich werden in nahezu allen Unternehmen und Firmen Menschen gebraucht, die Waren produzieren oder Dienstleistungen anbieten. Dazu zählen etwa die Branchen Pharma, IT, Industrie, Bank- und Versicherungswesen, Automobilindustrie sowie der Groß- und Einzelhandel. Insgesamt gelten Jobs im Vertrieb zu den besser bezahlten Jobs. Kein Wunder also, dass Jobs im Vertrieb zu den zehn am besten bezahlten Jobs in Baden-Württemberg gehören. Doch wie auch in andern Berufsfeldern kommt es im Vertrieb bei der Höhe des Gehalts ganz darauf an, in welchem Tätigkeitsfeld, welcher Branche und an welchem Standort man angestellt ist. In diesen deutschen Städten verdient man zum Beispiel am besten.

Wie die Karriereplattform Stepstone.de berichtet, verdienen Beschäftige im Vertrieb im Median rund 43.600 Euro brutto im Jahr. Mit diesem Wert liegen Vertriebler fast beim bundesweiten Median-Jahresgehalt von 43.800 Euro. Wie auch in anderen Jobs steigt das Gehalt mit Personalverantwortung deutlich an. Wer einem Team vorsteht, kann mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 54.800 Euro rechnen.

Was ist ein Median-Gehalt? Der Median ist ein Mittelwert, der genau in der Mitte aller Werte liegt. 50 Prozent der Gehälter sind somit höher und 50 Prozent sind niedriger als der Median. Anders als beim durchschnittlichen Jahresgehalt verändern Ausreißer beim Gehalt den Median nicht.

Stepstone.de hat fünf Berufe im Bereich Vertrieb ausgewertet, die laut Angaben auf der Seite am häufigsten ausgeübt werden. Das sind die Top vier.

1. Außendienstmitarbeiter

Ein Außendienstmitarbeiter arbeitet im Vertrieb oder in der Kundenbetreuung eines Unternehmens und ist, wie es der Name schon sagt, hauptsächlich außerhalb des Büros tätig ist. Die Hauptaufgabe eines Außendienstmitarbeiters besteht darin, Geschäftskontakte zu knüpfen, Kunden zu gewinnen, Produkte oder Dienstleistungen zu präsentieren, Verkäufe abzuschließen und die Beziehungen zu bestehenden Kunden zu pflegen. Die genauen Aufgaben können je nach Branche und Unternehmen variieren. Hier sind einige typische Tätigkeiten, die ein Außendienstmitarbeiter ausübt:

Kundenakquise: Außendienstmitarbeiter suchen aktiv nach neuen potenziellen Kunden, nehmen Kontakt auf, stellen das Unternehmen vor und versuchen, Interesse für Produkte oder Dienstleistungen zu wecken.

Außendienstmitarbeiter suchen aktiv nach neuen potenziellen Kunden, nehmen Kontakt auf, stellen das Unternehmen vor und versuchen, Interesse für Produkte oder Dienstleistungen zu wecken. Kundengespräche: Sie führen persönliche Gespräche mit Kunden, um deren Bedürfnisse und Anforderungen zu verstehen. Sie können auch Produktpräsentationen durchführen und Fragen beantworten.

Sie führen persönliche Gespräche mit Kunden, um deren Bedürfnisse und Anforderungen zu verstehen. Sie können auch Produktpräsentationen durchführen und Fragen beantworten. Angebots- und Vertragsverhandlungen: Außendienstmitarbeiter erstellen Angebote, verhandeln Preise und Konditionen und arbeiten eng mit internen Teams zusammen, um Kundenanforderungen zu erfüllen.

Außendienstmitarbeiter erstellen Angebote, verhandeln Preise und Konditionen und arbeiten eng mit internen Teams zusammen, um Kundenanforderungen zu erfüllen. Verkaufsabschlüsse: Einer der Hauptzwecke des Außendienstes ist es, Verkäufe abzuschließen. Dies kann den Abschluss von Verträgen, Bestellungen oder anderen Transaktionen umfassen.

Einer der Hauptzwecke des Außendienstes ist es, Verkäufe abzuschließen. Dies kann den Abschluss von Verträgen, Bestellungen oder anderen Transaktionen umfassen. Kundenbetreuung: Nach dem Verkauf kümmern sich Außendienstmitarbeiter weiterhin um ihre Kunden. Sie bieten Unterstützung bei der Nutzung von Produkten oder Dienstleistungen, lösen Probleme und kümmern sich um eventuelle Reklamationen.

Nach dem Verkauf kümmern sich Außendienstmitarbeiter weiterhin um ihre Kunden. Sie bieten Unterstützung bei der Nutzung von Produkten oder Dienstleistungen, lösen Probleme und kümmern sich um eventuelle Reklamationen. Reisen: Da Außendienstmitarbeiter viel Zeit außerhalb des Büros verbringen, beinhaltet der Job oft Reisen zu Kundenterminen, Messen, Konferenzen und anderen geschäftlichen Veranstaltungen.

Laut Datenauswertungen von Stepstone.de kommen Außendienstmitarbeiter jährlich auf 49.400 Euro im Median, die Besserverdiener unter ihnen auf über 61.000 Euro.

2. Vertriebsmitarbeiter Innendienst

Ein Vertriebsmitarbeiter im Innendienst arbeitet hauptsächlich von einem Bürostandort aus. Im Gegensatz zum Außendienstmitarbeiter, der sich wie erwähnt auf Kundenbesuche und persönliche Interaktionen spezialisiert, konzentriert sich der Vertriebsmitarbeiter im Innendienst auf die Unterstützung des Vertriebsprozesses aus dem Büro heraus. Das Aufgabenfeld unterscheidet sich hierbei kaum von dem eines Außendienstmitarbeiters.

Im Vergleich zu anderen Vertriebsjobs fällt das jährliche Mediangehalt von Mitarbeitern im Innendienst mit 38.700 Euro eher gering aus. Laut Stepstone.de kommt ein Viertel der Vertriebsmitarbeiter im Innendienst allerdings auf 45.400 Euro. Außerdem erhalten die Mitarbeiter häufig Bonuszahlungen oder Leistungsprämien nach erfolgreichen Vertragsabschlüssen, mit welchen sie ihr Gehalt aufbessern können.

3. Key Account Manager

Ein Key Account Manager ist ein erfahrener Vertriebsprofi, der für die Betreuung und Entwicklung der wichtigsten Kunden eines Unternehmens verantwortlich ist. Diese Kunden werden als „Key Accounts“ bezeichnet, da sie oft einen erheblichen Anteil am Umsatz und Gewinn des Unternehmens ausmachen. Der Key Account Manager hat die Aufgabe, starke und langfristige Beziehungen zu diesen Kunden aufzubauen und zu pflegen. Ein besonders hohes Gehalt winkt Key Account Managern beim Maschinenbauer Dürr.

Entsprechend der hohen Verantwortung fällt auch das Gehalt eines Key Account Managers vergleichsweise hoch aus. Mit einem Bruttojahresgehalt von 67.100 Euro gehören die Vertriebsmitarbeiter zu den Spitzen-Verdienern in der Branche. Laut Stepstone.de verdient jeder Vierte sogar über 84.200 Euro brutto im Jahr.

4. Sales Manager

Ein Sales-Manager ist eine Führungskraft innerhalb eines Unternehmens, die für die Leitung und Organisation des Vertriebsteams verantwortlich ist. Die Hauptaufgabe eines Sales-Managers besteht darin, die Verkaufsziele des Unternehmens zu erreichen oder zu übertreffen, indem er das Vertriebsteam leitet, coacht und auch unterstützt. Neben der Personalverantwortung sind Sales-Manager auch selbst im Vertrieb tätig. Mit den vielen wichtigen Aufgaben steigt auch das Gehalt. Im Median liegt das Jahresgehalt bei 65.200 Euro brutto, rund ein Viertel der Sales Manager verdienen sogar über 86.000 Euro. Als Leiter des Vertriebs bei Trumpf sind sogar im Schnitt 115.000 Euro drin.