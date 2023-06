Bumerang-Mitarbeiter könnten gefragter werden – gute Chancen für Bewerber

In Zeiten des Fachkräftemangels haben Bewerber in vielen Branchen gute Aussichten. Auch sogenannte Bumerang-Mitarbeiter könnten davon profitieren.

Viele Unternehmen suchen derzeit nach neuen Mitarbeitern. In manchen Branchen herrscht ein regelrechter Fachkräftemangel. Für Bewerber eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten. Nicht wenige Firmen setzen beim Recruiting auch auf Job-Rückkehrer – sprich, auf ehemalige Mitarbeiter, die sich nach einer gewissen Zeit erneut in dem Unternehmen bewerben und deshalb auch gern als sogenannte Bumerang-Mitarbeiter bezeichnet werden.

Bumerang-Mitarbeiter kennen schon die Abläufe in der Firma

Es könnte sich für beide Seiten lohnen: Studien belegen einem Bericht von Businessinsider.de zufolge, dass Rückkehrer stärkere Leistung erbringen und engagierter sind als ganz neu eingestellte Mitarbeiter. Was daran liege, dass die Rückkehrer schon mit vielen Aufgaben vertraut sind und beispielsweise von den Netzwerken innerhalb der alten Firma profitieren können. Auch muss man den früheren Mitarbeiter nicht mehr aufwändig einarbeiten, und beide Seiten wissen in der Regel, was sie voneinander erwarten können. Dabei ist jeder Fall natürlich individuell zu betrachten. Manche Rückkehrer bewerben sich auf eine Stelle, die der früheren entspricht, und manche hingegen für eine andere Position im Unternehmen.

Job-Rückkehrer: Neue Rolle beim Arbeitgeber finden

Grundsätzlich kann es Job-Experten zufolge im Beruf viele Vorteile mit sich bringen, wenn man nach ein paar Jahren in einem anderen Job oder nach einigen Zwischenstationen zum ehemaligen Arbeitgeber zurückkehrt. Es birgt allerdings auch Risiken. Bevor man wieder beim Ex-Arbeitgeber anfängt, sollte man sich noch mal bewusst machen, warum man gegangen ist, so der Rat von Karrierecoach Bernd Slaghuis laut einem früheren Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Zurückkehren sollte man nur, wenn sich in diesem Bereich etwas geändert hat, etwa in der personellen Besetzung.

Noch ein weiterer Aspekt könnte eine Rolle spielen. „Es ist schwer, eine neue Rolle anzunehmen und von den Kollegen auch so gesehen zu werden.“ Dessen sollte man sich bewusst sein und sich entsprechend vorbereiten. Wie will ich mich neu positionieren? Das kann über neue Themen und Aufgabengebiete geschehen, aber auch über das eigene Verhalten im Team. Darüber sollte man früh ins Gespräch gehen, riet der Experten laut dem Bericht der dpa.

Mögliche Gehaltserhöhung – Bewerber bringen viel Know-how mit

Ihr Know-how sollten potenzielle Rückkehrer im Bewerbungsgespräch durchaus nutzen und gegebenenfalls auch beim Gehalt neu verhandeln. Viele sogenannte Bumerang-Mitarbeiter haben in der Zwischenzeit wertvolle, neue Erfahrungen gesammelt. Bei der Gehaltsverhandlung sollten die Bewerber diesen Aspekt auf keinen Fall unerwähnt lassen.