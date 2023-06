Ferienzeit naht: die miesen Maschen der Taschendiebe

Wie man sich schützen kann

Die Ferienzeit naht und damit auch die Hochsaison für Taschendiebe. Damit man kein Opfer der Kleinkriminellen wird, sollte man auf bestimmte Dinge achten und Menschenmengen vermeiden.

Die Sommerferien stehen vor der Tür und viele Menschen freuen sich auf wohlverdiente Urlaubstage. Ob man in exotische Länder reist oder das heimische Umfeld erkundet, Taschendiebe lauern überall. Laut polizeilicher Kriminalstatistik wurden im Jahr 2022 in Deutschland mehr als 98.000 Taschendiebstähle angezeigt, aufgeklärt wurden davon aber gerade mal sechs Prozent. Wie auf der Seite Polizei-Beratung.de zu lesen ist, liegt das auch daran, dass „die Tat von den Opfern häufig nicht gleich bemerkt wird. Denn Taschendiebe sind oft professionelle, international agierende Täter, die grenzüberschreitend in ganz Europa aktiv sind.“

Aufgepasst: die miesen Maschen der Taschendiebe

Genau aus dem Grund ist es wichtig, sich den Gefahren des Taschendiebstahls bewusst zu sein und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um sich selbst zu schützen. Die bekanntesten Tricks der Kleinkriminellen hat die Bundespolizei zusammengetragen. Gerade im Urlaub im In- oder Ausland sollten Sie sich der folgenden Methoden bewusst sein:

Blumen-Trick : Sie werden überschwänglich mit einer Blume begrüßt oder dazu gedrängt, sie anzunehmen. Während Sie versuchen, die Situation einzuordnen, verschwindet die Geldbörse.

: Sie werden überschwänglich mit einer Blume begrüßt oder dazu gedrängt, sie anzunehmen. Während Sie versuchen, die Situation einzuordnen, verschwindet die Geldbörse. Stadtplan-Trick : Taschendiebe geben sich als Touristen aus, fragen mit einem Stadtplan oder dem vorgehaltenen Smartphone nach dem Weg und lenken ihr so Opfer ab. Dabei stehlen sie – oder ihr Partner – geschickt Gegenstände aus der Tasche.

: Taschendiebe geben sich als Touristen aus, fragen mit einem Stadtplan oder dem vorgehaltenen Smartphone nach dem Weg und lenken ihr so Opfer ab. Dabei stehlen sie – oder ihr Partner – geschickt Gegenstände aus der Tasche. Rolltreppen-/Rempel-/Gedränge-Trick : Ebenfalls gern genutzt werden Rolltreppen. Die Diebe blockieren den Weg, um ihre Opfer und andere Menschen zu stauen. Während jetzt alle nach vorne sehen und sich womöglich ärgern, entwenden die Komplizen Wertgegenstände der Opfer. Dasselbe Prinzip greift im Gedränge und beim Anrempeln.

: Ebenfalls gern genutzt werden Rolltreppen. Die Diebe blockieren den Weg, um ihre Opfer und andere Menschen zu stauen. Während jetzt alle nach vorne sehen und sich womöglich ärgern, entwenden die Komplizen Wertgegenstände der Opfer. Dasselbe Prinzip greift im Gedränge und beim Anrempeln. Scheiben-Trick : Sie sitzen in Bus oder Bahn und hören ein Klopfen an der Scheibe. Während Sie nach draußen schauen, schnappt sich ein Komplize des Klopfers Ihre Tasche, das Portemonnaie oder Ähnliches.

: Sie sitzen in Bus oder Bahn und hören ein Klopfen an der Scheibe. Während Sie nach draußen schauen, schnappt sich ein Komplize des Klopfers Ihre Tasche, das Portemonnaie oder Ähnliches. Beschmutzer-Trick: Mal zu kleckern oder etwas zu verschütten ist menschlich. Taschendiebe nutzen diese Situation aber absichtlich: Sie beschmutzen ihr Opfer angeblich aus Versehen und helfen beim Säubern. Danach wird das Opfer vermutlich feststellen, dass Geld, Telefon und/oder Rucksack fehlen.

„Taschendiebe lassen sich erkennen“ – Polizei gibt Tipps zum Schutz

Wer unterwegs vorsichtig ist, der kann sich gut vor Taschendieben und anderen Kleinkriminellen schützen. Die Polizei in Anklam (Mecklenburg-Vorpommern), wo Anfang Juni laut NDR vermehrt Taschendiebstähle gemeldet wurden, sagt dazu: „Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.“

Die Bundespolizei rät außerdem dazu, …

… Geld, Bankkarten oder andere Wertsachen immer so eng wie möglich am Körper zu tragen und Innentaschen zu nutzen.

… Rücksäcke im Gedränge lieber vor dem Körper zu tragen.

… Wertsachen niemals in Jacken oder Mänteln zu lassen, die in der Garderobe abgegeben oder über Stuhllehnen gehängt werden.

… Hand- und Umhängetaschen immer mit dem Verschluss zum Körper zu tragen.

… sich an Bankautomaten niemals in ein Gespräch verwickeln und damit ablenken zu lassen.

… generell etwas misstrauisch zu sein, wenn es eng wird oder Sie von Fremden angesprochen oder gar bekleckert werden.

… Wertsachen nicht im Mietwagen liegen zu lassen.

