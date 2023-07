Die Münzmethode – mit einem Einmachglas dem Sparziel entgegen

Von: Anna Heyers

Sparen leicht gemacht: Mit der Münzmethode lässt sich, einfach und flexibel, Geld zur Seite zu legen, ohne den Lebensstil einzuschränken.

Sparen ist für viele Menschen eine Herausforderung. Die einen geben ihr Geld lieber sorglos aus, während sie es noch haben. Die anderen investieren ihre Ersparnisse in komplexe Anlageformen wie Fonds oder Immobilien oder wagen sich sogar an riskante Wertpapiere. Das klassische Sparschwein hat dabei leider an Popularität verloren. Viele Menschen denken, dass es nicht viel bringt. Doch da irren sie sich! Mit der Münzmethode lässt sich schnell und unkompliziert eine beträchtliche Summe Geld sparen – und das ohne große Einschränkungen.

Die Münzmethode – wie sie funktioniert

Aber wie funktioniert diese Methode eigentlich? Ganz einfach: Statt die Euro-Münzen im Portemonnaie zusammenzukratzen und passend zu zahlen, wird empfohlen, mit einem Schein zu bezahlen. Die Euro-Münzen, die als Wechselgeld zurückgegeben werden, sollten nicht ausgegeben werden, sondern jeden Abend in eine Spardose, ein Einmachglas oder etwas Ähnliches wandern. Auf diese Weise können innerhalb kurzer Zeit einige hundert Euro angespart werden.

Münzwert nach 7 Tagen nach 30 Tagen nach sechs Monaten (182 Tage) nach einem Jahr (365 Tage) 50 Cent 3,5 Euro 15 Euro 91 Euro 182,5 Euro 1 Euro 7 Euro 30 Euro 182 Euro 365 Euro 2 Euro 14 Euro 60 Euro 364 Euro 730 Euro

Vorteile der Münzmethode

Dem Erfolg des Sparens Münze für Münze zuschauen zu können, ist ein großer Vorteil der Münzmethode. Dafür benötigt man keine extra Spardose, auch ein einfaches Einmachglas, eine Flasche oder etwas Ähnliches reicht aus. (Symbolbild) © szefei/Imago

Die Münzmethode hat zahlreiche Vorteile:

Sie erfordert keinen Verzicht oder radikale Änderungen im Lebensstil. Es ist nicht notwendig, auf gewohnte Ausgaben zu verzichten oder das monatliche Budget drastisch zu reduzieren. Stattdessen reicht es aus, lediglich die Münzen zu sparen, die im täglichen Zahlungsverkehr als Wechselgeld anfallen.

Sie ist äußerst flexibel. Jeder kann sie an seine individuellen Möglichkeiten anpassen. Es ist nicht erforderlich, jeden Tag genau denselben Betrag zu sparen. Wer möchte, kann auch größere Summen in die Spardose werfen. Es geht vielmehr darum, eine regelmäßige Gewohnheit zu entwickeln und konsequent Geld zur Seite zu legen.

Sie ist einfach und unkompliziert. Im Gegensatz zu komplexen Anlageformen oder langwierigen Sparplänen erfordert die Münzmethode keine umfangreiche Recherche oder Beratung. Jeder kann sofort damit beginnen, seine Münzen zu sparen und den Betrag kontinuierlich wachsen zu lassen.

Sie macht Erfolge sichtbar. Während das Geld auf dem Konto oder in Anlageformen oft abstrakt bleibt, sieht man bei der Münzmethode direkt den physischen Fortschritt in Form der gefüllten Spardose. Das motiviert und spornt dazu an, weiterzumachen.

Die gesammelten Münzen können nach einer gewissen Zeit für verschiedene Zwecke verwendet werden. Sei es für einen lang ersehnten Urlaub, eine größere Anschaffung oder als finanzielles Polster für unvorhergesehene Ausgaben. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen.

