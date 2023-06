Fast 165.000 Euro von der Windel bis zur Ausbildung: Was ein Kind bis zur Volljährigkeit kostet

Von: Anna Heyers

Liebe ist unbezahlbar – aber leben kann man nur davon nicht. Ganz besonders keine Kinder. Bei der Familienplanung sollte deshalb klar sein, wie teuer ein Kind bis zum 18. Lebensjahr sein kann.

Für die meisten Paare ist ein eigenes Kind das absolute Familienglück. Dem steht aber eine Überlegung gegenüber, die nur wenig romantisch ist: die Finanzen. Babys brauchen eine komplette Ausstattung, später kommen Betreuung und Bildungskosten hinzu, genau wie Spielzeuge und Freizeitaktivitäten, ein eigenes Smartphone und gegebenenfalls auch der Führerschein. Je größer der Nachwuchs wird, desto mehr (und desto teurere) Bedürfnisse hat er in der Regel. Doch auf welche Summe müssen sich Eltern bis zur Volljährigkeit denn nun einstellen?

Je älter, desto teurer wird das Kind

Laut Statistischem Bundesamt gaben Paare im Jahr 2018 für ein Kind im Schnitt 763 Euro monatlich aus (9.756 Euro/Jahr), Alleinerziehende mit ebenfalls einem Kind durchschnittlich nur 53 Euro weniger (8.520 Euro/Jahr). Mehr als die Hälfe der Ausgaben machen dabei die Lebensmittel, Kleidung und das Wohnen aus, nur etwa 15 Prozent für Kultur, Freizeit oder Unterhaltung. Das Gute aber hier: Wenn eine Familie mehrere Kinder hat, sinken die Kosten leicht. Bei zwei Kindern sind es dann 1.267 Euro im Monat (statt 1.526 Euro), bei drei 1.770 Euro (statt 2.289 Euro). Einige der benötigten Dinge sind ja schon vorhanden.

Schaut man jetzt auf die einzelnen Lebensjahre des Kindes, wird deutlich: Je älter der Nachwuchs wird, desto teuer wird er auch. Laut Statistischem Bundesamt geben Eltern für ein sechsjähriges Kind etwa 679 Euro pro Monat aus (8.148 Euro/Jahr), ab zwölf sind es im Schnitt 953 Euro (11.436 Euro/Jahr). Bis zu seinem 18. Lebensjahr kostet ein Kind insgesamt fast 165.000 Euro – immerhin in vielen Regionen der Gegenwert einer mittelgroßen Immobilie.

Allein in Sachen Schule müssen Eltern einiges investieren. In einigen Bundesländern zahlt man für Grundschulkinder laut einem Beitrag auf eltern.de mehr als 100 Euro pro Schuljahr (z. B. Sachsen-Anhalt: 220 Euro, Rheinland-Pfalz: 149 Euro, Stand 2022). Ein gutes Stück günstiger sind Niedersachsen (18 Euro/Schuljahr, Stand 2022) und Thüringen (23 Euro/Schuljahr, Stand 2022). In der Oberstufe verdoppelt sich diese Kosten in der Regel.

Immer den Einzelfall betrachten

Diese Zahlen sind natürlich nur einfache Durchschnittswerte. Es gibt durchaus Möglichkeiten, wie man immer wieder Geld sparen kann. So lässt sich die Babyausstattung samt Kinderwagen und Hochstuhl durchaus auch aus zweiter Hand erwerben, genau wie Kinderkleidung.

Zuschüsse vom deutschen Staat

Und auch Vater Staat macht es dank diverser Finanzspritzen einfacher, über die Monate und Jahre zu kommen. Zu den Leistungen gehört zum Beispiel das Kindergeld. Dieses wird bis zum 18. Lebensjahr gezahlt, kann aber unter bestimmten Umständen auch darüber hinaus verlängert werden. Derzeit beläuft es sich monatlich auf 250 Euro pro Kind (Stand 2023). Mit dem Elterngeld kompensieren die Erziehungsberechtigte den Verdienstausfall, wenn sie nach der Geburt die Kinderbetreuung übernehmen. Der Betrag hängt dabei vom vorigen Verdienst ab. Daneben gibt es weitere staatliche Förderungen, etwa:

Mutterschaftsgeld

Kinderfreibetrag

Wohngeld (für Familien)

Kinderzuschlag

An die Zukunft denken

Und auch wenn die Zukunft mit Führerschein, Studium oder Ausbildung in weiter Ferne liegen mag, solange das Kind noch nicht einmal laufen kann: Vorsorgen sollten Eltern so früh wie möglich. Dabei kann zum Beispiel ein besonderes Sparkonto oder das Investieren helfen. Wer sich hier noch nicht ganz sicher ist, sollte einmal in die besten Finanzpodcast hineinhören, in denen zum Beispiel Experten von Finanztip oder dem WDR Tipps rund ums Gedwissen geben.