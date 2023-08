Gehaltsreport 2023: In welchen Berufen Sie am besten verdienen können

2 / 10

Je mehr Menschen in einem Unternehmen arbeiten, desto höher wird das Durchschnittsgehalt laut dem Stepstone-Gehaltsreport. So liegt es in Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern bei 38.180 Euro, bei bis zu 500 Mitarbeitern bei 43.957 Euro, bei bis zu 5.000 Angestellten bei 47.986 Euro und bei noch mehr Beschäftigten bei 53.666 Euro. (Symbolbild) © imagebroker/Imago