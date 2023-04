Die besten Gehälter: Welche Berufe das meiste Geld aufs Konto bringen

Von: Andrea Stettner

In welchen Jobs werden derzeit die dicksten Gehälter gezahlt? Wer in Deutschland zu den Top-Verdienern zählen möchte, sollte seinen Beruf mit Bedacht wählen.

Die Kluft zwischen den Gehältern von Fach- und Führungskräften* ist in Deutschland nach wie vor groß.

Eine Studie zeigt, welche Berufe beim Gehalt die Nase vorne haben.

Auch ein Blick auf die bestbezahlten Ausbildungen sowie die am schlechtesten bezahlten Berufe lohnt sich.

In welchen Berufen steht das höchste Gehalt auf dem Lohnzettel? Welcher Job ist der bestbezahlte Deutschlands? Das verrät eine Studie.

Gehalt: Das ist der bestbezahlte Beruf Deutschlands

Wer in Deutschland gutes Geld verdienen will, sollte Arzt werden. Denn hier winkt den Berufstätigen nicht nur ein hohes Ansehen, sondern auch ein voller Geldbeutel. Das zeigt der Gehaltsatlas 2021 des Online-Portals Gehalt.de. Auch im Gehaltsreport 2022 landen Mediziner an der Spitzenposition.

Die Nummer eins unter den bestbezahlten Berufen ist der Chefarzt bzw. die Chefärztin. Diese Mediziner verdienen im Median* stolze 196.300 Euro brutto im Jahr. Gleich nach ihnen belegen Oberärzte und -ärztinnen den zweiten Platz, mit einem ebenso beachtlichen Jahresgehalt von 121.700 Euro brutto. Im Vergleich: Fach- und Führungskräfte verdienen pro Jahr gerade einmal 43.200 Euro brutto (Median*).

Wer außerhalb der Medizin sein berufliches Glück sucht, der findet auch in anderen Leitungspositionen wie bei der Vertriebssteuerung (94.800 Euro brutto) und in der regionalen Verkaufsleitung (90.800 Euro brutto) beachtliche Gehälter vor, wie Sie hier im Überblick sehen können:

Gehalt: Die bestbezahlten Berufe Deutschlands im Überblick

Platz Beruf Median*-Gehalt (brutto) pro Jahr Durchschnittsgehalt (brutto) pro Jahr 1 Chefarzt / -ärztin, niedergelassener Arzt / Ärztin 196.251 Euro 212.808 Euro 2 Oberarzt / -ärztin 121.748 Euro 129.697 Euro 3 Vertriebssteuerung / Verkaufsleitung 94.796 Euro 103.836 Euro 4 Regionale/r Verkaufsleiter/in für Investitionsgüter 90.812 Euro 96.868 Euro 5 Kaufmännische Leitung 90.661 Euro 101.900 Euro 6 IT-Leitung 88.610 Euro 96.076 Euro

Quelle: gehalt.de, Gehaltsatlas 2021

* Als Median bezeichnet man denjenigen Wert in einer Reihe, der genau in der Mitte liegt, wenn man die Werte der Größe nach sortiert. Der Median ist deshalb genauer als der Durchschnittswert, da er nicht durch einzelne extrem hohe oder extrem niedrige Werte beeinflusst wird.

Für den Gehaltsatlas 2021 wurden 220.502 Vergütungsdaten der Portale gehalt.de, gehaltsvergleich.com sowie dem Beratungsunternehmen Compensation Partner ausgewertet, die auf die letzten zwölf Monate zurückgehen.

40 Prozent davon stammen von weiblichen, 60 Prozent von männlichen Berufstätigen. Dabei ist beachtlich: Der Anteil der Beschäftigten mit Personalverantwortung beträgt lediglich sieben Prozent, 93 Prozent sind Fachkräfte ohne Personalverantwortung.

In welchem Beruf winkt das niedrigste Gehalt?

Wo viel Licht ist, ist naturgemäß auch viel Schatten, wie Zahlen aus dem Gehaltsatlas 2019 belegen. In vielen Berufen verdienen die Deutschen so schlecht, dass Sie sich mit Ihrem monatlichen Gehalt kaum über Wasser halten können. Den traurigen "Spitzenplatz" belegen hier die Küchenhilfen, die mit durchschnittlich gerade einmal 23.454 Euro im Jahr auskommen müssen. Nur knapp dahinter folgen Friseure/-innen auf Platz zwei sowie Kellner/-innen und Kellner auf Platz drei.

Die am schlechtesten bezahlten Berufe im Überblick (ohne Personalverantwortung):

Platz Beruf Median*-Gehalt (brutto) pro Jahr Durchschnittsgehalt (brutto) pro Jahr 1 Küchenhilfe 21.907 Euro 23.454 Euro 2 Friseur/-in 23.202 Euro 24.434 Euro 3 Kellner/-in 23.619 Euro 24.884 Euro 4 Call Center Agent 25.200 Euro 28.101 Euro 5 Rezeptionist/-in 25.372 Euro 27.282 Euro 6 Kassenpersonal 26.572 Euro 28.363 Euro 7 Koch / Köchin 27.195 Euro 29.053 Euro 8 Zahnarzthelfer/-in 27.993 Euro 29.461 Euro 9 Pflegepersonal 28.002 Euro 30.357 Euro 10 Berufskraftfahrer/-in 28.436 Euro 30.467 Euro

Quelle: gehalt.de, Gehaltsatlas 2019

* Als Median bezeichnet man denjenigen Wert in einer Reihe, der genau in der Mitte liegt, wenn man die Werte der Größe nach sortiert. Der Median ist deshalb genauer als der Durchschnittswert, da er nicht durch einzelne extrem hohe oder extrem niedrige Werte beeinflusst wird.

Das sind die bestbezahlten Ausbildungen in Deutschland

Welche Ausbildungen werden in Deutschland am besten bezahlt? Laut eines Rankings von Gehalt.de (Stand: 2014) verdienen angehende Fluglotsen am besten. Hier winken schon im zweiten Lehrjahr Gehälter von 3.000 bis 4.500 Euro. Im dritten Lehrjahr sind es laut einer Auswertung von Ausbildung.de sogar bis zu 5.900 Euro.

Dafür tragen sie jedoch auch viel Verantwortung: Fluglotsen erteilen Start- und Landeerlaubnisse und navigieren Flugzeuge - und sind somit für viele Menschenleben verantwortlich. Mehr zu den 15 bestbezahlten Ausbildungen in Deutschland lesen Sie hier.

Weitere gut bezahlte Ausbildungen im Überblick:

Platz Ausbildung monatliches Brutto-Gehalt über gesamte Lehrzeit 1 Fluglotse/-in 3.000 bis 4.500 Euro 2 Binnenschiffer/-in 800 bis 1.100 Euro 3 Versicherungskaufmann/-frau 650 bis 1.000 Euro 4 Bankkaufmann/-frau 650 bis 1.000 Euro 5 Mechatroniker/in 800 bis 1.000 Euro (3,5 Lehrjahre) 6 Technische/-r Zeichner/-in 700 bis 1.000 Euro 7 Polizist/-in bis zu 1.100 Euro 8 Fachinformatiker/-in 700 bis 900 Euro 9 Verwaltungsfachangestellte/-r 700 bis 800 Euro 10 Maurer/-in 550 bis 1.200 Euro

Quelle: gehalt.de (Stand: 2014)

Wie hoch ist das Gehalt von Lehrern in Deutschland?

Egal ob Grundschule, Realschule oder Gymnasium: Lehrer gehören in der Regel zu den Gutverdienern in Deutschland – vor allem, wenn sie verbeamtet sind. Allerdings sollten sich angehende Lehrer die Schulart ganz genau aussuchen, denn Grundschullehrer klagen über niedrigere Gehälter als Lehrer an Gymnasien oder Berufsschulen. Wie viel Lehrer in Deutschland genau verdienen, erfahren Sie in diesem Artikel.

Wie hoch ist das Gehalt von Erziehern in Deutschland?

Erzieher in Krippen, Kindergärten oder anderen Einrichtungen verdienen oft relativ wenig, gemessen an ihrer langen Ausbildung und der psychischen wie physischen Belastung. Wie hoch das Gehalt von Erziehern wirklich ist, lesen Sie in diesem Beitrag.

Wie hoch ist das Gehalt von Ingenieuren?

Egal ob Maschinen-, Elektrotechnik- oder Bauingenieur: Die Gehälter sehen für Ingenieure in Deutschland meist recht ordentlich aus. Doch wie so oft spielt die Branche für die Bezahlung eine große Rolle. In welchen Branchen für Ingenieure die großen Gehälter winken, erfahren Sie hier.

Gehalt: Wie viel verdient man bei Aldi und Lidl?

Aldi und Lidl bieten Lebensmittel zu günstigen Preisen an. Doch müssen dafür die Angestellten beim Gehalt zurückstecken? Wie viel verdienen die Discounter-Mitarbeiter jeden Monat? Das erfahren Sie hier.

Wie viel verdienen Altenpfleger?

Altenpfleger arbeiten in einem sozialen Beruf, der viel Kraft und Einfühlungsvermögen erfordert. Dieser Beruf ist enorm wichtig für unsere Gesellschaft – doch wie hoch ist das Gehalt? Wie viel Altenpfleger in öffentlichen, privaten und kirchlichen Einrichtungen verdienen, erfahren Sie in diesem Artikel.

Wie hoch ist das Gehalt von Krankenschwestern und Krankenpflegern?

Viele Krankenschwestern und Krankenpfleger arbeiten in ihrem Traumberuf. Doch der schönste Beruf kann noch so erfüllend sein - wenn das Gehalt zu wenig ist, macht sich schnell Frust breit. In diesem Artikel erfahren Sie, wie viel Krankenschwestern und Krankenpfleger wirklich verdienen.

Was verdienen Ärzte in Klinik und Praxis?

Ärzte gehören zu den bestbezahlten Berufsgruppen in Deutschland. Doch wie viel sie wirklich verdienen, hängt nicht zuletzt vom Fachbereich, der Berufserfahrung und dem Arbeitsort ab. Denn Praxis-Ärzten setzen die oft enorm hohen Kosten für Personal und Geräte zu. Diese Übersicht zeigt, wie hoch das Gehalt von Klinik- und Praxis-Ärzten in den unterschiedlichen Fachbereichen ausfällt.

Welche Gehälter werden im öffentlichen Dienst gezahlt?

Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes arbeiten für Institutionen von Kommunen, Bund und Ländern. Dazu zählen etwa Finanzbeamte, Erzieher in städtischen Kindergärten, Professoren an Universitäten, Standesbeamte oder auch Bedienstete der Feuerwehr. Sie werden nach Tarif (TVöD) bezahlt.

Wie viel dabei für den einzelnen herausspringt, hängt von der Berufs- und Beschäftigungsgruppe und der entsprechenden Einstufung ab. Wie viel Mitarbeiter im öffentlichen Dienst verdienen können, erfahren Sie in diesem Artikel.

Welches Gehalt verdient man als Bürokauffrau / Bürokaufmann?

Bürokauffrau und Bürokaufmann sind gefragte Berufe - auch wenn sich die Ausbildung inzwischen anders nennt. Aber auch hier müssen Bewerber auf die Branche achten, wenn sie gut verdienen wollen. Wie hoch das Gehalt von Bürokaufleuten ausfällt, erfahren Sie hier.

