26-jährige Studentin kann sich ein Haus leisten – durch Verkauf gebrauchter Kleidung

Von: Anna Heyers

Mit einer cleveren Idee schaffte es eine US-Studentin, sich mit dem Verkauf von Kleidung ein Haus zu leisten – trotz hoher Studiengebühren.

Das Leben ist teuer, vor allem, wenn man noch am Anfang der Karriere steht und vielleicht noch studiert. So wie auch Olivia Hiller. Sie studiert in Michigan (USA) an der Oakland-Universität Medizin. Ein Studium, für das sie insgesamt für vier Jahre etwa 220.000 Dollar an Studiengebühren zahlen muss – umgerechnet etwa 200.600 Euro. Sparen konnte sie unter diesen Bedingungen kaum, zumindest bis sie Poshmark entdeckte. Auf dieser Verkaufsplattform können User Mode, Elektronik, Haushaltswaren und mehr kaufen und verkaufen, ganz ähnlich dem deutschen Kleinanzeigen oder Vinted.

Alles begann mit einem T-Shirt für fünf Euro

Olivia Hilliers Nebenbeschäftigung begann mit einem T-Shirt für fünf Dollar, das sie in einem Secondhand-Laden fand. Die Medizinstudentin hatte bereits einige Erfahrungen mit dem Verkauf ihrer eigenen alten Kleidungsstücke auf der Wiederverkaufsplattform Poshmark. Aber zur richtigen Geschäftsidee wurde es erst, als sie während des Höhepunkts der Covid-19-Pandemie (2020) bemerkte sie, dass andere Poshmark-Verkäufer vom „Flippen“ trendiger Secondhand-Ladenfunde profitierten.

Beim „Flippen“ wird ein Gegenstand oder ein Kleidungsstück nach eigenem Geschmack verändert, zum Beispiel gebleicht oder anderweitig verziert. Dies tat Hiller auch mit dem 5-Dollar-Shirt – und verkaufte es im Anschluss für 20 Dollar.

Umgerechnet etwa 6.000 Euro pro Monat: Gewinn mit Secondhand-Ware

Das erste Shirt verkaufte die Studentin mit 15 Dollar Gewinn. Seitdem hat sie insgesamt 117.000 Dollar verdient, schreibt make it, das Online-Finanz- und Karriereportal des Nachrichtensenders CNBC. Laut den für den dortigen Artikel eingesehenen Unterlagen macht Hiller derzeit „durchschnittlich 6.000 bis 7.000 Dollar Gewinn pro Monat“ und konnte sich damit vor kurzem ein Haus mit fünf Schlafzimmern kaufen.

Im Interview mit dem Sender sagte die Studentin: „Wenn ich dieses Geschäft nicht gehabt hätte, hätte ich nicht einmal ein Sparkonto. Und ich müsste Kredite aufnehmen, um meine Lebenshaltungskosten zu decken, zusätzlich zu den Studiengebühren.“

Einkaufen für den Erfolg: Wenn der eigene Kleiderschrank nicht reicht

Um erfolgreich zu werden, analysierte Hiller ihre Konkurrenz. Dabei fiel ihr auf, dass andere Poshmark-Verkäufer Tausende von Artikel einstellten, die kaum aus dem eigenen Kleiderschrank stammten. Sie recherchierte und fand heraus, dass viele ihre Artikel aus Secondhand-Läden und von Einzelhändlern wie TJ Maxx (in Deutschland TK Maxx) bezogen.

Kleidung mit Gewinn weiterverkaufen, das gelingt z.B. mit „Flippen“. Man könnte ein weißes Shirt etwa selbst besticken oder färben und es dann als Einzelstück anbieten. (Symbolbild) © ILONA SHOROKHOVA/Imago

Sie konzentrierte sich auf einen Vintage-Stil, weil sich diese Artikel am schnellsten verkauften. Ihr Geschäft fand Anklang bei einer „jungen, professionellen“ Zielgruppe, die hauptsächlich aus 25- bis 40-jährigen Frauen bestand, sagt sie. Anfangs verlangte sie 20 bis 30 Dollar pro Artikel, unabhängig davon, woher der Artikel stammte. Inzwischen achtet sie aber mehr auf Marke und Verkaufswert und verkauft etwa ihre Kleider für 25 bis 200 Dollar (übrigens: Auch Ü-Ei-Figuren können sehr wertvoll sein).

Gewinne so auch in Deutschland möglich?

Ja, auch in Deutschland ist es prinzipiell möglich, Dinge aus zweiter Hand zu verkaufen und dadurch Gewinn zu machen. Aber: Hierbei muss beachtet werden, dass zum Beispiel laut Smartsteuer Gewinne über 600 Euro im Jahr in der Steuererklärung angegeben werden müssen (unter sonstige Einkünfte).

Außerdem muss oft auch ein Gewerbe angemeldet werden: „Bei Gewinnen von mehr als 24.500 Euro kommt noch die Gewerbesteuer obendrauf. Bis zu diesem Wert wird allerdings keine Gewerbesteuer fällig“, schreibt Finanztip. Und: „Wer regelmäßig Dinge verkauft, dem unterstellt das Finanzamt oft Gewinnerzielungsabsicht. Das gilt erst recht, wenn Produkte zwecks Weiterverkauf geordert werden. Liegen einkommensteuerpflichtige Einkünfte vor, so sind für das Jahr 2023 Gesamteinkünfte von 10.908 Euro bei einem Ledigen (= Grundfreibetrag) steuerfrei.“

Jemand, der im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 22.000 Euro erzielt hat und voraussichtlich in diesem Jahr mehr als 50.000 Euro erwirtschaftet, ist laut Finanztip sowohl zur Zahlung von Einkommensteuer als auch von Umsatzsteuer verpflichtet.