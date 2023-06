Kündigung durchziehen: Wann Sie den Schritt wagen und ihn nicht mehr aufschieben sollten

Von: Anna Heyers

Stress, Anspannung und Unzufriedenheit im Job steigen stetig – und trotzdem halten viele Menschen am Job fest. Doch nicht selten ist eine Kündigung die bessere Wahl.

Menschen in einem Angestelltenverhältnis verbringen einen Großteil ihrer Zeit bei der Arbeit, zusammen mit Kollegen und mit täglichen Aufgaben. Wer Glück hat, ist zufrieden und erledigt seinen Job mit Freude. Aber es gibt auch diejenigen, die nach dem Feierabend nicht abschalten können, die im Arbeitsalltag mit Stress und Problemen, mit Unter- oder Überforderung oder einem nicht funktionierenden Team klarkommen müssen. Auch die Vorgesetzten und ihr Verhalten können sich durchaus negativ auf das Arbeitsklima auswirken.

Wer sich in so einer Situation befindet, und immer unglücklicher in seiner Position wird, der sollte handeln. Zuerst könnte man ein Gespräch mit den Vorgesetzten suchen, das letzte Mittel ist für viele Angestellte aber wohl die Kündigung. Etwas, über das laut einer Studie von Stepstone immerhin vier von zehn Beschäftigten nachdenken – mehrmals im Monat. Diesen Schritt sollte man in einigen Fällen auch dann gehen, wenn noch keine neue Stelle im Anschluss sicher ist.

In einem Gespräch mit dem Handelsblatt geben die Karriere-Expertinnen Sabine Votteler und Isabell Prophet Tipps, wie man die Kündigung nicht länger aufschiebt und den Absprung vom Unternehmen schaffen kann.

Ängste benennen, die gegen eine Kündigung sprechen

Für die meisten Angestellten, egal wie unzufrieden sie auch sein mögen, ist die Kündigung (hier eine Muster-Vorlage) beängstigend. Schließlich hat man sich an den Alltag und seine Aufgaben im Unternehmen gewöhnt. „Menschen ziehen das, was sie kennen, dem Unbekannten vor“, sagt Isabell Prophet dem Handelsblatt. Ein neues Team, neue Strukturen, Angst vor dem Nicht-Dazugehören – all das können Gründe für das Aufschieben einer Kündigung sein.

Machen Sie sich hier unbedingt klar, was Sie wirklich befürchten. Werden die Ängste einmal ausformuliert, kann man dagegen steuern und entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Sich die eigenen Werte verdeutlichen

Sabine Votteler, ehemalige Managerin in diversen Unternehmen, erzählt im Interview von einem Wendepunkt in ihrem Berufsleben: „In meiner Festanstellung habe ich irgendwann realisiert: Nichts von dem, was ich hier tue, entspricht meinen wichtigsten Werten. Das zu verstehen, war eine große Erleichterung.“

Stellen Sie sich die Frage, worauf Sie in Ihrem Berufsalltag Wert legen und vergleichen Sie diese Werte mal mit Ihrer aktuellen Situation. Vielleicht ist Ihnen eine klare Kommunikation wichtig, Sie müssen aber Einzelheiten aktuell hinterherrennen. Sie schätzen es, wenn Sie eigenverantwortlich arbeiten können und Ihnen Vertrauen geschenkt wird, aber der jetzige Arbeitgeber möchte alles kontrollieren. Passen die eigenen Werte nicht zur aktuellen Berufssituation, kann das der nötige Schubs sein, die Kündigung endlich abzugeben.

Fragen stellen – im richtigen Moment und am richtigen Ort

Schauen Sie sich in Ihrem Bekanntenkreis um, vielleicht arbeitet jemand in einem Bereich oder in einem Unternehmen, dass Sie interessiert? Dann heißt es: Nach Erfahrungen fragen. Wie ist das Team, welche Aufgaben sind in der Position üblich, wie ist das Betriebsklima oder Ähnliches. Wer keinen entsprechenden Bekannten hat, kann Kontakte aufbauen, zum Beispiel über die Karriereportale Linkedin oder Xing, oder bei Bewertungsportalen wie Kununu stöbern.

Abzuraten wäre hier, sich mit einer engen Kontaktperson im aktuellen Job kurzzuschließen. „Diese könnte von der Idee überfordert sein und negativ reagieren, weil sie selbst davon betroffen ist“, rät Sabine Votteler gegenüber dem Handelsblatt.

Das Bewerben auf den neuen Job

Bei der Suche nach einer neuen Stelle sollten Sie sich nach Möglichkeit etwas Zeit lassen. Fragen Sie sich, was Ihnen beim neuen potenziellen Arbeitgeber wichtig ist: etwa flexible Arbeitszeiten, Afterwork-Veranstaltungen oder Team-Events? Oder reicht ein guter Firmen-Name samt Prestige? Laut der Experten haben diejenigen, die sich mit der Frage nach dem eigenen Berufswunsch länger auseinandersetzen, bessere Chancen auf eine Verbesserung beim Jobwechsel.