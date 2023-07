Tattoos im Gesicht – im Beruf kein Problem oder doch eher ein Hindernis?

Von: Anna Heyers

Teilen

Erfahren Sie, wie Gesichtstattoos die Karriere beeinflussen. Wir prüfen Auswirkungen von Tätowierungen auf Bewerbungen, Vorstellungsgespräche und den Joballtag.

In einer zunehmend diversen und toleranteren Gesellschaft hat sich die Einstellung gegenüber Körperkunst wie Tattoos im Laufe der Jahre erheblich verändert. Früher wurden Tattoos häufig mit Vorurteilen und Stigmatisierung in Verbindung gebracht, doch heute sind sie weithin akzeptiert und gelten sogar als Mode-Statement. Dennoch kann die Entscheidung für ein Gesichtstattoo Auswirkungen auf die Karriere haben. In diesem Artikel werden wir untersuchen, wie solche Tattoos die Chancen bei Bewerbungen, Vorstellungsgesprächen und später im Job beeinflussen können.

Gesichtstattoos und das professionelle Erscheinungsbild

Der erste Eindruck zählt: Das gilt bei vielen Dingen und besonders im Job. Gesichtstattoos können diesen Eindruck verfälschen, da sie oft mit Vorurteilen einhergehen. Ein Tattoo im sichtbaren Bereich (Hände, Hals, Gesicht) sollte deshalb immer genau abgewogen werden. (Symbolbild) © Science Photo Library/Imago

Jeder Mensch hat das Recht darauf, sich so auszudrücken, wie er möchte. Das heißt auch, dass er sich tätowieren oder piercen lassen kann, wo und wie oft er möchte. Aber: Gesichtstattoos sind auffällig und ziehen automatisch Aufmerksamkeit auf sich. Während dies in einigen Bereichen wie Kunst oder Musik als Ausdruck der Individualität begrüßt werden kann, kann es in anderen Berufsfeldern problematisch sein. Traditionell konservative Branchen wie Banken, Rechtswesen oder Unternehmensberatung haben oft strenge Dresscodes und legen Wert auf ein konservatives und professionelles Erscheinungsbild.

Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit.

In solchen Berufen könnten Gesichtstattoos als unprofessionell oder ablenkend wahrgenommen werden, was die Chancen auf eine Anstellung oder Beförderung beeinträchtigen könnte. Laut Karrierebibel „endet das Recht des Arbeitnehmers auf einen eigenen Stil dort, wo der Arbeitgeber ein ‚begründetes Interesse‘ daran hat, auf diesen Einfluss zu nehmen.“

Bewerbungen und Vorstellungsgespräche: Der erste Eindruck zählt

Bewerbungen und Vorstellungsgespräche sind die ersten Schritte auf dem Weg zu einer Karriere. Arbeitgeber bewerten Bewerber nicht nur anhand ihrer Qualifikationen und Erfahrungen, sondern auch anhand ihres Erscheinungsbildes und ihrer Präsentation. Ein Gesichtstattoo könnte dazu führen, dass ein Bewerber sofort negativ wahrgenommen wird, bevor er überhaupt die Chance hat, seine Fähigkeiten zu demonstrieren.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Der erste Eindruck ist entscheidend, und ein auffälliges Gesichtstattoo könnte von den Fähigkeiten und der Professionalität eines Bewerbers ablenken. Eine Situation, die auch eine Waliserin mit mehr als 800 Tattoos am eigenen Leib erfahren muss.

Gesichtstattoos im Job: Kundenkontakt und soziale Dynamik

Selbst wenn man erfolgreich den Einstellungsprozess durchläuft, können Gesichtstattoos im Job bestimmte Herausforderungen mit sich bringen. Kundenkontakt, insbesondere in dienstleistungsorientierten Branchen, erfordert oft ein gepflegtes und vertrauenswürdiges Erscheinungsbild. Ein Gesichtstattoo könnte Kunden irritieren oder sie abschrecken, was zu Geschäftsverlusten führen könnte. Darüber hinaus könnten Kollegen und Vorgesetzte Vorurteile gegenüber Personen mit Gesichtstattoos haben, was zu sozialer Isolation oder erschwerten Aufstiegschancen führen kann.

Gerade im Bereich Kundenkontakt darf der Arbeitgeber bestimmte Dinge verlangen, etwa ein ordentliches Erscheinungsbild oder einen gewissen Kleidungsstil. Dazu schreibt Karrierebibel: „In dem Fall können Chefs beispielsweise verlangen, dass die Haare stets sauber und nicht fettig sind oder dass die männlichen Kollegen glatt rasiert sind oder einen gepflegten und nicht wild wuchernden Bart tragen.“

Mit dieser Körpersprache geht das Bewerbungsgespräch schief Fotostrecke ansehen

Wahrnehmung von Gesichtstattoos abhängig von Branchen- und Unternehmen

Es ist wichtig zu betonen, dass die Wahrnehmung von Tattoos und insbesondere von Gesichtstattoos stark von der Branche, dem Unternehmen und der jeweiligen Kultur abhängt. In einigen kreativen oder alternativen Branchen könnten solche Tattoos als Ausdruck von Individualität und Originalität geschätzt werden. Es gibt sogar Unternehmen, die eine offene Einstellung gegenüber Körperkunst haben und diese als Bereicherung betrachten. Dennoch ist es ratsam, die potenziellen Auswirkungen eines Gesichtstattoos auf die Karriere sorgfältig abzuwägen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anna Heyers sorgfältig überprüft.