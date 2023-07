Karrierefrust? Alle starten durch, nur man selbst schafft es nicht

Von: Carina Blumenroth

Fleiß allein zahlt sich aus und die Karriere kann starten – das galt früher mal. Jetzt ist die Arbeitswelt vielschichtiger, sagt eine Expertin.

Schule, Ausbildung oder Studium – dann möchten einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ‚Karriere machen‘. Weiterbildungen, Verantwortung übernehmen und mehr Geld verdienen, wenn dann die Arbeit noch mit dem Lebenssinn kombinierbar ist, freuen sich einige Menschen. Was aber, wenn man vom Seitenstreifen aus zuschaut, wie alle anderen an einem vorbeiziehen?

Karrierefrust – Fleiß ist nicht mehr alles?

Die eigene Karriere geht nicht weiter, bei anderen scheint es besser zu laufen. Das kann frustrierend sein. © xitchaznong795x/Imago

Wer fleißig ist, kann es bis nach oben schaffen, das war früher noch so, sei aber jetzt anders, sagt Business-Coach Melanie Wörmcke gegenüber Businessinsider. Grund dafür ist, dass die Arbeitswelt komplizierter geworden ist. Wer karrieretechnisch gerade auf der Stellte tritt, sollte hinterfragen, ob der Job eigentlich zu einem passe und man darin aufgeht. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man etwas tut, was einem Spaß macht, man auch gut darin ist. Und dann macht man auch Karriere“, sagt Wörmcke im Gespräch mit Businessinsider.

Sollte es gerade nicht mit der Karriere weitergehen, kann dies daran liegen, dass entweder der Job nicht ideal ist, oder, dass das Unternehmen nicht richtig passt. Hinterfragen können Sie dies beispielsweise mit Werten, die das Unternehmen vertritt. Sind die komplett anders, als die eigenen, könnte das ein Zeichen sein. Generell muss aber auch die Arbeitssituation passen – ein Teamplayer im Einzelbüro könnte beispielsweise nicht die beste Arbeit leisten.

Wenn es nicht passt mit dem Job: Verstellen bringt nichts

„Manche Menschen mühen sich jahrelang ab, in eine Firma oder ein Team zu passen, aber man kann sich nicht verstellen und ist, wer man ist“, sagt Wörmcke bei Businessinsider. Sie liefert damit eine Begründung, warum es manchmal mit der Karriere nicht klappen will. Wenn man in dem geeigneten Umfeld ist, wo man die eigenen Stärken gewinnbringend einsetzen kann, klappt es auch leichter, die Karriereleiter hinaufzuklettern. Eine Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man für die eigenen Interessen eintritt.

Karriere läuft in Wellen: Sieben Phasen der Entwicklung

Das Portal Karrierebibel berichtet davon, dass die Karriere wellenförmig verlaufe. Unterteilen könnte man die Phasen in sieben Kategorien.

Motivation: Startet bei der erfolgreichen Bewerbung und der Unterzeichnung des Arbeitsvertrags. In den ersten Wochen wollen Sie Ihr Können zeigen. Ernüchterung: Der Alltag tritt ein und die Euphorie ebbt ab. Sie lernen die negativen Aspekte des Jobs kennen. Eventuell fällt Ihnen auf, was mehr Schein als Sein war. Sie durchleben Zweifel. Anpassung: Sie haben sich eingearbeitet und kollegiale Freundschaften geschlossen. Vielleicht sehen Sie, dass es doch ganz in Ordnung im Job ist. Konstanz: Sie haben sich einen Namen gemacht und liefern konstant ab. Ihnen wird Vertrauen entgegengebracht. Sie wollen sich weiterentwickeln. Wachstum: Sie sind erfolgreich, bekommen mehr Aufgaben und mehr Gehalt. Das motiviert. Rückgang: Das stagniert irgendwann, weil keine höheren Positionen verfügbar sind. Das demotiviert und wirkt sich auf die Leistung aus. Die Unzufriedenheit steigt an. Konsequenzen: Sehen Sie auf lange Sicht keine Entwicklungsmöglichkeiten und die Unzufriedenheit mit der Situation steigt, müssen Sie die Notbremse ziehen. Bleiben Sie zu lange in einer unbefriedigenden Situation, wirkt sich das auf Ihren Körper aus. Es entsteht Stress.

Natürlich müssen nicht zwangsläufig alle Phasen durchlebt werden. Sollte Ihnen allerdings auffallen, dass Sie zunehmen unzufriedener werden, sollten Sie mit Vertrauenspersonen das Gespräch suchen. Fragen Sie sich, ob die Unzufriedenheit nur temporär ist oder ob Sie etwas ändern müssen, damit Sie im Job weiterkommen.