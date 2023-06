Konto gesperrt? Verbraucherschützer erklären, warum schnelles Handeln gefragt ist

Von: Anne Hund

Es kommt nicht selten vor, dass eine Bank oder Sparkasse ihren Kunden das Konto sperrt. Betroffene sollten umgehend mit dem Geldinstitut Kontakt aufnehmen.

Vielen dürfte es beim Geldabheben am Bankautomaten schon mal passiert sein: Man gibt aus Versehen dreimal hintereinander die falsche PIN ein, und das Bankkonto wird aus Sicherheitsgründen gesperrt. Warum Banken oder Sparkassen das Konto von Kundinnen oder Kunden sperrt, kann jedoch auch zahlreiche andere Ursachen haben.

Viele mögliche Gründe, warum Banken ein Konto sperren

„Gründe für eine Kontosperre gibt es viele“, heißt es auf der Website der Sparkasse. „Dies kann passieren, wenn Sie häufig und in hohem Maße ihr Konto überziehen, wenn Sie Ihre Einkommensteuer nicht zahlen oder wenn der Verdacht besteht, dass jemand Drittes Ihr Konto missbräuchlich verwendet hat.“ Auch eine Pfändung könne verantwortlich dafür sein, dass ein Konto gesperrt wird.

Was sollte man tun, das Konto gesperrt wurde?

Ist das eigene Konto gesperrt worden, sollten Betroffene umgehend mit dem Geldinstitut Kontakt aufnehmen und nach dem Grund fragen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) schreibt. Auch, wenn es sich um eine emotionale Situation handelt und der Frust groß sein mag: „Es ist dennoch ratsam, sich sachlich mit dem Bankinstitut zu verständigen“, kommt Nicole Bahn von der Verbraucherzentrale Bremen in dem Bericht zu Wort.

In manchen Fällen kann ein Rechtsbeistand sinnvoll sein. Das dürfte allerdings nicht vonnöten sein, wenn man zum Beispiel am Automat aus Vergesslichkeit dreimal die falsche PIN eingegeben hat. „Liegt die Ursache der Sperrung in einer dreimaligen falschen PIN-Eingabe oder erfolgte die Sperrung aus anderen Sicherheitsgründen, dürfte es ausreichend sein, mit dem Bankinstitut Rücksprache zu halten und den Sachverhalt aufzuklären“, so die Verbraucherschützerin laut dpa.

Dreimal die falsche PIN eingegeben – und schon ist das Konto gesperrt. © Michael Weber/Imagp

Konto vorübergehend gesperrt – was sind die Konsequenzen?

Während der Kontosperre hat man keinen Zugriff auf: Sprich, man kann während der Sperre auch kein Bargeld abheben und zum Beispiel auch keine Überweisung mehr tätigen. Auch die Ausführung von Daueraufträgen oder Lastschriften funktioniert nicht mehr. Umso schneller sollten Betroffene reagieren und direkt mit der Bank in Verbindung treten. Denn hat sich die Ursache für die Sperrung erledigt, läuft ab diesem Zeitpunkt wieder alles normal.

Bei unbegründeter Sperre winkt Schadenersatz

Noch ein Aspekt kommt in dem Bericht der dpa zur Sprache: Sollte sich herausstellen, dass die Sperrung des Kreditinstituts unrechtmäßig erfolgt ist, könnten Betroffene von ihrer Bank Schadenersatz verlangen. Zu erstatten sei in so einem Fall der finanzielle Schaden, der durch die Kontosperrung entstanden ist.