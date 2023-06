Geldfresser im Alltag – allein für Versicherungen geben Deutsche im Schnitt über 2.000 Euro im Jahr aus

In Zeiten der Inflation sitzt das Geld bei vielen Bürgern nicht mehr so locker. An einigen Kostenschrauben lässt sich laut Experten drehen.

Kosten im Alltag zu sparen – das ist angesichts der gestiegenen Preise in vielen Lebensbereichen alles andere als einfach, zumal wenn sich der Lohn parallel dazu nicht gesteigert hat. An einigen Kostenschrauben lässt sich laut Verbraucherschützern allerdings drehen – dazu zählen aus ihrer Sicht manche Versicherungen, nicht ausreichend genutzte Abos sowie die Kosten für das eigene Auto.

Wer seine Ausgaben immer gut im Blick behält, tut sich beim Sparen leichter. © Westend61/Imago

Hohe Kosten – Einsparpotenzial bei Versicherungen, Abos oder Auto?

Versicherungen: Mehr als 2.000 Euro geben Bundesbürger im Schnitt pro Jahr für Versicherungen aus. Das berichtet die Verbraucherzentrale. Nicht umsonst sehen Experten in diesem Bereich eines der größten Einsparpotenziale. Zu solchen laut der Verbraucherzentrale zum Teil „überflüssigen Versicherungen“ zählen, wie es auf deren Website heißt, „Policen, die nur kleinere Schäden absichern, wie dies beispielsweise bei einer Reisegepäckversicherung der Fall ist“. Glas-, Sterbegeld- und private Arbeitslosenversicherungen seien ebenfalls entbehrlich, schreibt die Verbraucherzentrale „Auch Extra-Geräteversicherungen für Fahrräder, Handys, Laptops oder Brillen lohnen sich nur bei extrem teuren Anschaffungen.“ Hier könnte es sich demnach lohnen, die eigenen Unterlagen zu prüfen.

Auch ein Neuwagen geht ordentlich ins Geld. Los geht es bei den Anschaffungskosten. Der Wertverlust beträgt fast 50 Prozent in den ersten drei Jahren des Autos, wie Thomas Kehl auf dem Youtube-Kanal Finanzfluss schildert. Dazu kommen die Betriebs- und Wartungskosten, wozu etwa die Sprit- und Versicherungskosten zählen, wie auch die Kosten für den TÜV, die Reparatur- oder die Parkkosten. Abos: Ein typischer Geldfresser sind zudem all jene Abos, die einmal abgeschlossen worden sind, aber in dem laufenden Zeitraum kaum oder manchmal sogar gar nicht mehr genutzt werden. „Wie sieht es mit dem Fitnessstudio aus, in das Sie vielleicht seit einem Jahr nicht mehr gegangen sind. Muss der Vertrag wirklich weiterlaufen? Sind die Kosten für den Streaming-Dienst okay oder können Sie darauf auch verzichten? Und was ist mit den Produktabos, die Sie vielleicht irgendwann einmal abgeschlossen haben?“ Genau diese Fragen sollten sich Betroffene laut der Verbraucherzentrale stellen, wenn sie überflüssige Kosten sparen möchten.

Zu den größten, beeinflussbaren Kostenfaktoren zählen laut einer Auswertung zudem Pauschalreisen sowie Gesundheitskosten.

Spar-Tipp: Einkaufszettel schreiben und ein Haushaltsbuch führen

Wer sparen will, sollte Angebote und Preise immer gut vergleichen. Sowie im Übrigen auf Spontankäufe im Alltag besser verzichten, raten die Experten. Denn dabei geht oft unnötig viel Geld drauf. Ein Einkaufszettel helfe dabei, spontane Kaufaktionen zu vermeiden. Grundsätzlich empfiehlt es sich für alle, die ihre Kosten im Blick behalten wollen, ein Haushaltsbuch zu führen.