Gutes Gehalt ohne Erfahrung: Fünf Berufe, die sich für Quereinsteiger lohnen könnten

In vielen Branchen werden derzeit Mitarbeiter gesucht. Für Quereinsteiger könnte es eine gute Gelegenheit sein – doch wie steht es mit den Gehältern?

Auf dem Arbeitsmarkt werden aktuell in vielen Branchen dringend Mitarbeiter gesucht. Oft geht es dabei um Fachkräfte. Aber auch Quereinsteiger mit entsprechend weniger Vorerfahrung haben derzeit oft gute Chancen, einen Job zu finden. Wie steht es mit den Verdienstmöglichkeiten? Der Personaldienstleister YoungCapital schilderte in einem Beitrag auf seiner Website „fünf gut bezahlte Jobs für Quereinsteiger“ – und wie viel man dabei im Durchschnitt zum Beispiel verdienen kann.

Fünf gut bezahlte Jobs für Quereinsteiger – laut Experten

1. Jobs im Kundenservice

Bei einem Job im Kundenservice sind viel Kommunikation und Beratung gefragt. Job-Bewerber hätten die Möglichkeit, ihr Fachwissen einzubringen und anderen bei Problemen weiterzuhelfen. Außerdem repräsentiere man das Unternehmen gegenüber Kunden und sei „der erste Ansprechpartner bei Fragen“, wie es in der Beschreibung zu entsprechenden Jobs für Quereinsteiger in dem Beitrag beispielhaft heißt. Entsprechende Jobs gelten dem Personaldienstleister zufolge als „einige der bestbezahlten Quereinsteiger-Jobs“ – sie böten „ein durchschnittliches Einstiegsgehalt von 1.500 bis 2.000 Euro brutto im Monat“. Mit mehr Erfahrung können dieses Gehalt „auf ca. 2.500 bis 3.000 Euro brutto im Monat“ steigen.

2. Jobs in der Verwaltung

„Verwalter sind grundsätzlich für die Planung, Steuerung und Dokumentationen einer Firma zuständig und müssen dafür organisatorisch auf Zack sein“, heißt es ganz allgemein in dem Beitrag auf youngcapital.de. Oft muss man mathematisches Verständnis in der Kostenabrechnung und betriebswirtschaftliches Wissen mitbringen. Diese Fähigkeiten könne man in einer Ausbildung zum Kaufmann oder zur Kauffrau lernen. „Aber auch für Quereinsteiger gibt es tolle Jobangebote.“ Wie steht es mit dem Gehalt? Als Beispiel für einen gut bezahlten Job als Quereinsteiger in der Verwaltung nennen die Profis ein Gehalt von „ca. 3.500 Euro brutto im Monat“. Natürlich gibt es Abstufungen. „Als Einsteiger liegt dies etwas niedriger, bei ca. 2.500 Euro brutto im Monat.“

3. Jobs in der Unternehmensberatung

Firmenstrategien und Geschäftsabläufe analysieren und Unternehmen bei Management, Personal und Businessplan beraten: Wer an so etwas Spaß hat, könnte – je nach Anforderungsprofil – auch als Quereinsteiger Chancen für eine Tätigkeit in der Unternehmensberatung haben. Die Profis nennen ein paar Beispiele: Als „einer der bestbezahlten“ Jobs für Quereinsteiger biete ein „Unternehmensberater-Job“ ein „durchschnittliches Einstiegsgehalt von 3.500 Euro brutto im Monat“. Mit mehr Berufserfahrung könne man „durchschnittlich 5.500 Euro brutto im Monat“ verdienen, heißt es in dem Beitrag.

4. Jobs am Empfang

Auch für „Empfang-Jobs“ werden Mitarbeiter benötigt. Hier seien „eine logische Denkweise“ und ein entspannter Umgang in stressigen Situationen gefragt, wie es in dem Beitrag des Personaldienstleisters bezogen auf einen Quereinstieg unter anderem beispielhaft heißt. Man ist zum Beispiel für die Planung von Veranstaltungen und Terminen zuständig. Außerdem empfange man Kunden, vereinbare mit ihnen wichtige Termine und sei somit „oft die erste Kontaktperson“ innerhalb der Firma. Als „einer der bestbezahlten Jobs für Quereinsteiger“ biete der Beruf am Empfang ein „Einstiegsgehalt von ca. 2.000 bis 3.000 Euro brutto im Monat“, schildern die Profis. Mit mehr Erfahrung könne man „ca. 3.000 Euro brutto pro Monat“ verdienen.

5. Jobs in der Datenerfassung

Für „Datenerfasser-Jobs“ sollte man auch als Quereinsteiger einen „geübten Umgang am Computer“ beweisen, heißt es in dem Beitrag von YoungCapital unter anderem. Zu den Hauptaufgaben zähle „die Informationsbeschaffung durch Analyse und Filtern von großen Datenbanken“. Dazu gehöre der sichere Umgang mit Softwares zur Datenerfassung, die Eingabe sowie die Pflegen von Datenbanken. Man sei „dafür verantwortlich, für Krankenhäuser, Versicherungsbehörden oder Privatkunden Daten so instand zu halten, dass alle einfach und schnell darauf zugreifen können“, erklären die Experten es an diesen Beispielen. „Der Datenerfasser-Job“ falle in die Kategorie der gut bezahlten Jobs für Quereinsteiger. Hier könne man ein Gehalt „von ca. 2.400 bis 2.700 Euro brutto pro Monat“ erwarten. Und auch als Einsteiger werde man „mindestens 1.500 Euro brutto im Monat“ bekommen, so die Einschätzung.

Bietet der Job entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten?

Natürlich spielt bei der Job-Wahl nicht nur das Gehalt eine Rolle. Entscheidend für die eigene Zufriedenheit ist zum Beispiel auch das Arbeitsklima und nicht zuletzt, dass einem die Tätigkeit liegt und Spaß macht. Zudem sollte man auch nach den individuellen Entwicklungsmöglichkeiten fragen, so der Rat von Karriereexperten.

Berufliche Neuorientierung – Tipps für Quereinsteiger

Auch bei einem Quereinstieg kann es anfangs mal holpern. „Bedenken Sie, dass der Weg zu Ihrem Wunschjob und zur Neuorientierung in den meisten Fällen nicht gerade verlaufen wird. Niemand hat behauptet, dass die Neuorientierung einfach oder gar unkompliziert werden wird“, heißt es in einem Beitrag auf Karrierebibel.de. Auch hier kann sich ein wenig Durchhaltevermögen bezahlt machen. „Sind Ihre Erwartungen und Ziele halbwegs realistisch, können Sie diese mit den richtigen Schritten und entsprechender Ausdauer erreichen.“ Tipps, wie eine berufliche Neuorientierung gelingen kann.

