Zugehörigkeit zur Mittelschicht: Ein Großteil der Deutschen schätzt sich falsch ein

Teilen

Die meisten Menschen in Deutschland zählen sich zur Mittelschicht. Häufig entspricht das jedoch nicht den Tatsachen. Diese Fehleinschätzung hat auch Auswirkungen auf die Politik.

Der Duden beschreibt die Mittelschicht als „mittlere Bevölkerungsschicht mit einem gewissen Status an Kultur, Bildung, ökonomischer Sicherheit.“ Über das tatsächliche Einkommen der dazugehörigen Menschen sagt diese Definition ehrlicherweise nur wenig aus. Komplizierter wird es außerdem, wenn man ebenso die Unterscheidung zwischen unterer, durchschnittlicher und gehobener Mittelschicht bedenkt. Wer also letztendlich wirklich diesem Teil der Bevölkerung zugehörig ist, scheint auf den ersten Blick fast ein Mysterium. Trotzdem zählt sich ein Großteil der Deutschen dazu. Wieso ist das so?

In einem kürzlich erschienenen Essay für die „Süddeutsche Zeitung“ versucht der Wirtschaftsjournalist Nils Wischmeyer (27) dieser Frage auf den Grund zu gehen. Dabei zeigen sich erstaunliche Erkenntnisse. Denn wie Wischmeyer in seinem Text anschaulich darstellt, glauben viele reiche Deutsche fälschlicherweise, trotz ihres vergleichsweise hohen Einkommens noch immer Teil der Mittelschicht zu sein. Diese Fehleinschätzung hat in letzter Instanz auch politische Konsequenzen. Denn wenn sich die Einkommensgrenze der Mittelschicht in den Köpfen von Wählern und Politikern nach oben verschiebt, können Gesetze entstehen, die vor allen Dingen Geringverdiener weiter benachteiligen.

Wer gehört wirklich zur sogenannten Mittelschicht?

Die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander © IMAGO

In einem Interview mit der BILD erklärte Wirtschaftsexperte Dr. Maximilian Stockhausen im Jahr 2019, wie man die Zugehörigkeit zur deutschen Mittelschicht anhand des Einkommens bestimmen könne: „Mit einem Nettoeinkommen von 1.496 Euro bis 2.804 Euro gehört ein Single zur Mittelschicht im engeren Sinne. Zwischen 2.805 Euro und 4.673 Euro gehört er zur einkommensstarken Mitte und mit mehr als 4.673 Euro zu den relativ Reichen.“ Selbstverständlich schwanken diese Zahlen durch Einflüsse wie Inflation oder veränderte Gesetzgebung regelmäßig. Die Bertelsmann-Stiftung formulierte ihre Definition in einer Studie aus dem Jahr 2021 deshalb etwas genereller: Zur Mittelschicht gehöre, wer ein „verfügbares Einkommen zwischen 75 und 200 Prozent des Medians erzielt.“ Für viele Leser mag es überraschend kommen, dass sie auf Grundlage dieser Berechnungen eigentlich gar nicht Teil der mittleren Bevölkerungsschicht sind.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Warum zählt man sich fälschlicherweise zur Mittelschicht?

Die Fehleinschätzung vieler Deutscher in Bezug auf ihre angebliche Zugehörigkeit zur Mittelschicht ist schon seit längerem ein bekanntes Phänomen. Eine Forschungsgruppe der Universität Konstanz wies beispielsweise 2021 anhand einer Umfrage nach, dass sich selbst Vertreter der einkommensstärksten zehn Prozent häufig noch als Mittelschichtler betrachteten. Für diese verschobene Wahrnehmung gibt es jedoch einen guten Grund. Wie auch Nils Wischmeyer in seinem Text für die „SZ“ berichtet, verbringt die Mehrheit der Deutschen nämlich nachweislich fast ausschließlich Zeit mit Vertretern ihrer jeweiligen Schicht. Dass andere Menschen im Vergleich viel ärmer oder reicher sind, liegt außerhalb ihrer Wahrnehmung und erscheint deshalb auch fern der eigenen Lebensrealität. Stattdessen vergleichen sich Menschen meist mit denjenigen, mit denen sie regelmäßig interagieren. In vielen Fällen wird deshalb falsch eingeschätzt, wie arm oder reich jemand wirklich ist. „Es entsteht eine Verzerrung, die sich auch bei der Betrachtung von Vermögen beobachten lässt“, erklärt Wischmeyer, „wohlhabende Menschen können sich nicht vorstellen, wie wenig Geld ein Einzelner haben kann – und arme Menschen haben keine Vorstellung davon, wie viele Menschen es gibt, die zehn oder 15 Wohnungen besitzen. In der Folge unterschätzen beide Seiten, wie ungleich das Vermögen in Deutschland verteilt ist.“

Die angebliche Mittelschicht hat großen Einfluss auf die Politik

Energiepreispauschale einfach: Wie viel Geld gibt es für wen? Fotostrecke ansehen

Selbst hochrangige Politiker ordnen häufig nicht richtig ein, wer eigentlich wirklich zur deutschen Mittelschicht gehört. Bekanntlich behaupteten in der Vergangenheit sowohl CDU-Chef Friedrich Merz (67) als auch Bundeskanzler Olaf Scholz (65), Teil der durchschnittlichen Einkommensklasse zu sein. Mit der Realität hat das sicherlich nichts zu tun. Und selbstverständlich könnte man vermuten, dass Politiker wie Merz und Scholz solche und ähnliche Aussagen bewusst treffen, um die Wahrnehmung potenzieller Wähler zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Doch selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, hat die Fehleinschätzung vieler Deutscher in Bezug auf ihre Zugehörigkeit zur Mittelschicht starken politischen Einfluss. Wischmeyer erläutert das in seinem Essay beispielhaft anhand der aktuellen Diskussionen ums Elterngeld. Obwohl die vorgeschlagenen Kürzungen tatsächlich nur finanziell stärkere Familien betreffen würden, zeigt sich auch beim einkommensschwächeren Bevölkerungsteil reger Widerstand gegen den Gesetzentwurf. Darüber hinaus beweisen auch staatliche Förderungen für Wärmepumpen, Solartechnik und E-Autos, dass die Mittelschicht oft reicher wahrgenommen wird, als sie eigentlich ist. Denn wer ein Haus besitzt oder sich ein neues Auto leisten kann, gehört streng genommen bereits zu den reicheren Deutschen. Und solange sich die Politik mit den Belangen der angeblichen, statt mit denen der tatsächlichen Mittelschicht beschäftigt, werden Entscheidungen getroffen, die die finanziell schwächeren Teile der deutschen Bevölkerung weiterhin strukturell benachteiligen.