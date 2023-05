Armutsgrenze in Deutschland: Wie hoch das Nettoeinkommen ist, ab dem Sie darunter liegen

Es ist ein unhaltbarer Zustand in Deutschland bezüglich der Armut, wenn sich unsere Politiker über die Armut in Deutschland diskutieren im selben Moment sich aber exorbitante Diäten genehmigen und an der Armut nichts ändern.

Man muss sich mal vorstellen, da gibt Leute die so arm sind, dass Sie Pfandflaschen sammeln müssen um sich von dem Pfand dann 1 kleinen Fleischsalat und 100 Gramm Gehacktes und 2 Brötchen kaufen zu können.

Bei so viel politischer Gleichgültigkeit gegenüber der Armut in unserem Land kann man nur den Kopf schütteln!

Aber die Hoffnung zu haben das unsere finaziell abgesicherte "politische Elite" diesbezüglich etwas ändert kann man aufgeben, dazu müssten diese Personen auch erst in eine solche Situation kommen.