Die Pflegereform kommt – mehr Unterstützung für pflegende Angehörige versprochen

Von: Anna Heyers

Es ist beschlossen: Die neue Pflegereform ist auf den Weg gebracht. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat große Pläne. Hier ein Überblick über die kommenden Änderungen.

Seit diesem Monat gilt die neue Pflegereform. Auf den Weg gebracht wurde sie von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der so vor allem Pflegebedürftige und ihre Familien entlasten möchte. Die Entlastung auf der einen Seite bedeutet aber auch eine zusätzliche Mehrbelastung auf der anderen Seite. „Finanziert werden diese Neuerungen durch eine Erhöhung des allgemeinen Beitragssatzes und des Beitragszuschlags für kinderlose Versicherte“, schreibt die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) dazu und Lauterbach sagt laut tageschau.de: „Da die Kosten von guter Pflege ständig steigen, darf die Solidargemeinschaft nicht wegschauen und diese höheren Kosten den zu Pflegenden und ihren Angehörigen überlassen.“ Doch was ändert sich in den kommenden Monaten denn jetzt genau?

Änderungen, die die Pflegereform 2023 mit sich bringt

Die Bundesregierung fasst die geplanten Änderungen laut der Allgäuer Zeitung wie folgt zusammen: Eltern sollen „ab dem zweiten Kind künftig weniger für die Pflegeversicherung bezahlen, die Leistungen in der Pflege sollen dynamisiert und die Pflegekosten in Heimen gebremst werden. Zudem soll es pflegenden Angehörigen erleichtert werden, Unterstützung zu beantragen und zu erhalten.“

Wichtigste Änderungen auf einen Blick:

Ab 1. Januar 2024 : Erhöhung Pflegegeld und Pflegesachleistungen.

: Erhöhung Pflegegeld und Pflegesachleistungen. Ab 1. Januar 2024 : Zuschläge der Pflegekasse in der vollstationären Pflege steigen.

: Zuschläge der Pflegekasse in der vollstationären Pflege steigen. Ab 1. Juli 2025: Flexibel nutzbares Entlastungsbudget für Kurzzeit- und Entlastungspflege tritt in Kraft.

Flexibel nutzbares Entlastungsbudget für Kurzzeit- und Entlastungspflege tritt in Kraft. Geplant für 2025 und 2028 : Weitere Steigerungen der ambulanten und stationären Pflegesätze.

: Weitere Steigerungen der ambulanten und stationären Pflegesätze. Allgemein : Vereinfachung des Verfahrens zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit.

: Vereinfachung des Verfahrens zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit. Allgemein: Nimmt eine pflegende Person Vorsorge- oder Reha-Maßnahmen in Anspruch, kann die pflegebedürftige Person während dieser Zeit in derselben Vorsorge- und Rehaeinrichtung untergebracht werden.

Übrigens: Laut Deutscher Presseagentur (dpa) werden „rund vier Millionen Menschen“ in Deutschland zu Hause gepflegt.

Pflegereform verspricht mehr Pflegegeld ab 2024

Zuletzt wurde das Pflegegeld im Jahr 2017 erhöht. Ab 2024, also sieben Jahre später, soll es um fünf Prozent steigen, schreibt tageschau.de. Pflegegeld gibt es immer dann, wenn die Bedürftigen nicht in einer Einrichtung leben, sondern zu Hause versorgt werden. Je nach Pflegegrad liegt die Summe aktuell zwischen 316 und 901 Euro im Monat (nach Erhöhung: 331,80 Euro und 946,05 Euro).

Zusätzlich werden die Pflegesachleistungen zum 1. Januar 2024 angehoben, ebenfalls um fünf Prozent. Ab Anfang 2024 liegt die Summe dann, je nach Pflegegrad, zwischen 761 und 2.200 Euro.

Wie hoch ist das Entlastungsbudget bei der Pflegereform 2023?

Die sogenannte Kurzzeit- und Verhinderungspflege wird durch das Entlastungsbudget ersetzt. Ab Juli 2025 ist es laut KKH „flexibel nutzbar und beträgt 3.539 Euro. Eltern von pflegebedürftigen Kindern mit Pflegegrad 4 oder 5 steht das Entlastungsbudget schon ab dem 1. Januar 2024 in Höhe von zunächst 3.386 Euro zur Verfügung.“

Bessere Unterstützung von pflegenden Angehörigen

Auch Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, aber im Berufsleben stehen, werden ab dem 1. Januar 2024 ebenfalls besser unterstützt: Sie können sich für bis zu zehn Tagen pro Kalenderjahr – und für jede von ihnen gepflegte Person – freistellen lassen. Vor der Pflegereform 2023 war dies nur einmalig mit bis zu zehn Tagen (pro Pflegebedürftigem) möglich. Bei der Freistellung übernimmt die Pflegeversicherung mindestens 90 Prozent des tatsächlich ausgefallenen Lohnes (100 Prozent, wenn es davor Einmalzahlungen wie etwa Weihnachtsgeld gab).

Außerdem unterstützt die Pflegekasse die Pflegeperson zukünftig, wenn diese selbst in Behandlung muss. In dieser Zeit zahlt, laut KKH, die Kasse die Unterbringung des Pflegebedürftigen in derselben Einrichtung. Vor der Pflegereform 2023 war das nur dann möglich, wenn die Kosten für die pflegende Person von der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) übernommen wurde. Neu ist jetzt, dass es nun auch für Fälle gilt, bei denen die Deutsche Rentenversicherung für die Kosten aufkommt.

Weitere Erhöhungen geplant – Inflation wird mit einkalkuliert

Die Bundesregierung schreibt: „Am 1. Juli erhöht sich der Beitragssatz um 0,35 Prozentpunkte. Bei der Beitragshöhe wird künftig die Zahl der Kinder berücksichtigt. […] Der Kinderlosenzuschlag wird auf 0,6 Beitragssatzpunkte angehoben. Zugleich werden Beitragszahlerinnen und -zahler ab dem zweiten bis zum fünften Kind entlastet – und zwar mit einem Abschlag in Höhe von 0,25 Beitragssatzpunkten für jedes Kind bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres.“

Außerdem sieht die neue Pflegereform vor, alle Geld- und Sachleistungen in zwei Stufen weiter zu erhöhen, wie die dpa schreibt: „Zum 1. Januar 2025 soll nun ein Plus von 4,5 Prozent statt zunächst gedachter 5 Prozent kommen – im Gegenzug zum noch aufgenommenen Budget. Zum 1. Januar 2028 sollen die Leistungen angelehnt an die Inflationsrate der drei Vorjahre steigen.“