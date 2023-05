Bis zu 118.800 Euro Gehalt: Zehn deutsche Firmen, die am besten bezahlen

Gehaltsverhandlungen spielen im Job und bei Bewerbungen eine große Rolle. Ein Überblick, welche Arbeitgeber in Deutschland am besten bezahlen.

Homeoffice, Workation, 30 Tage Urlaub, Kinderbetreuung – Unternehmen müssen sich als Arbeitgeber mit zahlreichen Benefits positionieren, um qualifizierte Bewerber von sich zu überzeugen und dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Ein besonders wichtiger Faktor ist für Bewerber immer auch das Gehalt. Doch bei welchen Unternehmen in Deutschland kann man besonders gut verdienen? Das Arbeitgeberbewertungsportal Glassdoor hat gemeinsam mit der Jobbörse Indeed die Top zehn am besten zahlenden Unternehmen in Deutschland ermittelt.

Gehalt: Top zehn Arbeitgeber, die das beste Geld zahlen

Unternehmensname Bruttogehalt im Jahr in Euro Strategy& 118.800 Argo AI 102.820 Roland Berger 102.065 Kearney 99.484 Oliver Wymann 98.103 Bain & Company 97.344 McKinsey & Company 96.694 BCG Platinion 94.735 Shopify 93.344 ams OSRAM 92.538

Gehalt: Arbeitgeber, die am meisten Geld zahlen, sind meist Unternehmensberatungen

Das Ranking basiert auf Gehaltsmeldungen von Arbeitgebern auf der Plattform Glasdoor aus dem Jahr 2022. Um in das Ranking aufgenommen zu werden, mussten mindestens 30 Jahresgehaltsangaben von aktuellen oder ehemaligen Vollzeitmitarbeitern der Firma angegeben worden sein. Ein Blick auf die top zehn Unternehmen zeigt, dass vor allem Unternehmensberatungen dort sehr oft vertreten sind – am meisten Gehalt stellte dabei Strategy& mit 118.800 Euro Jahresbrutto in Aussicht. Abgesehen von der Unternehmensberatung Roland Berger mit einem Jahresbrutto von 102.100 Euro, sind bei den anderen Unternehmensberatungen im Ranking jedoch unter 100.000 Euro brutto zu erwarten. In der Unternehmensberatungen werden üblicherweise auch Boni ausgezahlt. Andere Branchen, die gute Gehälter zahlen, gibt es natürlich ebenfalls.

Übrigens: Auch wer sich beruflich umorientieren möchte, kann mit dem Gehalt im neuen Job Glück haben. Ein Überblick zeigt, in welchen Berufen Quereinsteiger besonders gut verdienen können. Und auch ohne Ausbildung und teilweise auch ohne Schulabschluss lässt sich gutes Gehalt verdienen.