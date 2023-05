Vermögensforscher Lauterbach: „Wer weniger als 1.450 Euro im Monat hat, lebt in Deutschland in Armut“

Von: Anna Heyers

Ab wann ist man wirklich reich – und wie kommt man an diesen Punkt? Vermögensforscher Wolfgang Lauterbach weiß Rat und meint, dass persönliche Merkmale eine große Rolle spielen.

Eine einfache Antwort auf die Frage „Wie wird man reich?“ kennt auch der Soziologe und Vermögensforscher Wolfgang Lauterbach nicht. Selbst ein Lottogewinn ist kein Garant, dass man reich bleibt und zudem noch glücklich wird. Lauterbach weiß allerdings, auf welche Dinge es ankommt, wenn man reich werden möchte – und welche Dinge den Menschen auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit im Wege stehen.

Arm oder reich: „Wer weniger als 1.450 Euro im Monat hat, lebt in Deutschland in Armut.“

Alle vier Jahre erstellt die Bundesregierung einen Reichtums-/Armutsbericht, der definiert, welche Haushalte in Deutschland als arm, reich oder zum Mittelstand zählen. Gemessen am Medianeinkommen beträgt das mittlere Nettoeinkommen demnach etwa 2.900 Euro. Wer davon weniger als die Hälfte (1.450 Euro) verdient, lebt in Armut, wer etwas über der Hälfte zur Verfügung hat, an der Armutsgrenze.

Die Menschen, die doppelt so viel zur Verfügung haben wie die Mittelschicht, also etwa 5.800 Euro (netto) sind laut Lauterbach nicht reich, sondern wohlhabend. In einem Interview mit der Zeit sagt er: „Wohlhabend sind zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte oder ein Lehrerehepaar, wenn beide verbeamtet sind. Diese Menschen verfügen über mehr, als man für einen mittleren Lebensstandard braucht, aber sind nicht reich.“

Reich ist derjenige mit dem Dreifachen des Durchschnittseinkommens

Laut Wolfgang Lauterbach ist ein Mensch dann reich, „wenn man seinen Alltag frei gestalten kann und sich den Dingen widmen kann, mit denen man sich beschäftigen möchte.“ Gegenüber der Zeit erklärt der Vermögensforscher außerdem, dass man grob sagen kann, „dass jemand reich ist, wenn er das Dreifache des Durchschnittseinkommens verdient. Aber nach oben gibt es keine Grenze.“

Sinnvoller sei es, sich auf das Privatvermögen allgemein zu konzentrieren. Wer davon leben kann und nicht arbeiten muss, kann durchaus als reich bezeichnet werden. Auch, wenn man Geld erbt und es so anlegt, dass man monatlich etwa 2.000 Euro zur Verfügung hat, kann man sorgenfrei davon leben – „nur nicht wie ein superreicher Mensch.“

Nicht mehr arbeiten zu müssen ist Luxus

Für Lauterbach selbst ist es Luxus, wenn jemand es nicht mehr nötig hat, zu arbeiten. Aber das ist nicht für jeden Menschen etwas, meint der Vermögensforscher: „Viele Menschen werden krank, wenn sie nicht mehr arbeiten können, weil ihnen dann der Sinn im Leben fehlt.“ Laut der aktuellen Forbes-Liste leben in Deutschland etwa 2,7 Millionen Millionäre und 107 Milliardäre. Lauterbach: „Die meisten reichen Menschen, die wir für unsere Forschung interviewt haben, sind erwerbstätig. Denn Arbeit ist für viele Menschen sehr sinnstiftend. […] Darum arbeiten die meisten reichen Menschen auch. Auch dann, wenn sie nicht müssen.“

Das Leben genießen, Zeit mit den Liebsten verbringen, lachen – „reich sein“ ist manchmal mehr als nur das Vorhandensein von Geld. (Symbolbild) © Joseffson/Imago

Wie wird man reich? Eine Möglichkeit: das Erbe

Um reich zu werden, gibt es einige Möglichkeiten. Da wären zum Beispiel Heirat oder man wird zum Erben. Lauterbach fiel bei seinem Forschungsprojekt jedoch auf, dass „diejenigen, die in Deutschland durch ihre eigene Karriere reich geworden sind und mehr als 50 Millionen Euro Vermögen besitzen, zu 99,5 Prozent Unternehmer sind.“

Beim Erbe entscheidet das Elternhaus mit, ob Reichtum möglich ist – oder eben nicht. Lauterbach: „Der Großteil des heutigen Vermögens der Menschen wurde in den 1950-, 60- und 70-Jahren erarbeitet und vererbt. Das sind teils Menschen, die nach dem Krieg mit der Pferdekutsche angefangen und später große Speditionen aufgebaut haben. Und deren Kinder und Enkelkinder profitieren heute noch davon und sind meistens reich, ohne etwas dafür tun zu müssen.“

Wie wird man reich? Eine weitere Möglichkeit: mit Risikobereitschaft

Möchte man reich werden, lohnt es sich, Risiken einzugehen, meint Wolfgang Lauterbach. Zumindest hätten in seinen Augen viele reiche Menschen eine hohe Risikobereitschaft. Auch diejenigen, die von sich überzeugt und extrovertiert sind und die sich durchsetzen (und auch man Nein sagen) können, haben eine höhere Chance, ein großes Vermögen aufzubauen: „Schüchterne Menschen werden deutlich seltener reich. Ebenso wie Personen, die an sich und der Welt zweifeln.“ Millionäre selbst raten dazu, auch mal mit sozialen Regeln zu brechen.