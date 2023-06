Bei Überschuldung: Pfändungsfreigrenzen steigen zum 1. Juli 2023

Von: Anne Hund

Die Pfändungsfreigrenzen sollen gewährleisten, dass verschuldete Menschen auch bei einer Pfändung ihres Einkommens bestimmten Pflichten nachkommen können.

Für Überschuldung gibt es viele mögliche Ursachen. Die sogenannten Pfändungsfreigrenzen sollen dabei sicherstellen, dass verschuldete Menschen auch bei einer Pfändung ihres Einkommens bestimmten Pflichten nachkommen können.

Ab dem 1. Juli 2023: Höhere Pfändungsfreigrenzen für Schuldner

Ab dem 1. Juli 2023 gelten neue Pfändungsfreigrenzen, wie die Verbraucherzentrale Hamburg informiert: Ab dann beträgt der unpfändbare Grundbetrag für Nettoeinkommen nach der neuen Pfändungstabelle 1.409,99 Euro pro Monat. Bislang betrug die Grenze 1.339,99 Euro. „Wer Unterhalt zahlen muss, erhält einen höheren Freibetrag“, erklärt die Verbraucherzentrale. „Bei einem Kind liegt dieser bei 1.939,99 Euro, bei zwei oder mehr Kindern entsprechend höher.“ Konkret bedeute das: „Nur dann, wenn Betroffene mehr als ihren Freibetrag verdienen, müssen sie bei einer Zwangsvollstreckung einen Teil an ihre Gläubiger abtreten.“ Beim Pfändungsschutzkonto werde der Grundfreibetrag von 1.340 Euro auf 1.410 Euro außerdem erhöht.

Pfändungsfreigrenzen sollen sicherstellen, dass verschuldete Menschen auch bei einer Pfändung ihres Einkommens bestimmten Pflichten nachkommen können. (Symbolbild) © IMAGO/Svetlana Karner

Kein Automatismus bei individuellen Freibeträgen

Tätig werden müssen Betroffene dafür in der Regel nicht, wie auch die Deutsche Presse-Agentur zum Thema berichtet. „Die Anpassung an die neuen Grenzen vollziehen Banken und Sparkassen bei Lohn- und Kontopfändungen automatisch“, heißt es entsprechend auf der Website der Verbraucherzentrale Hamburg. Es gebe keine Übergangsregelung. Sowohl Banken als auch Arbeitgeber und Sozialleistungsträger seien verpflichtet, ab dem 1. Juli die neuen Pfändungsfreigrenzen zu berücksichtigen.

Aber: „Individuelle Freibeträge, die per Gericht oder Vollstreckungsstelle öffentlicher Gläubiger festgesetzt werden, müssen Schuldnerinnen und Schuldner jedoch selbst ändern lassen“, heißt es dort weiter. Beziehen Schuldner also zum Beispiel zusätzlich unpfändbare Lohnanteile wie etwa Auslöse oder Fahrgeld, sollten sie sich für eine Anpassung an das zuständige Amtsgericht wenden, erklären die Verbraucherschützer.

Pfändungstabelle: Pfändungsfreigrenzen für Einkommen

Insbesondere bei schon länger laufenden Pfändungen und Abtretungen beim Arbeitgeber oder Sozialleistungsträger kann es aus ihrer Sicht außerdem sinnvoll sein, sich beim Arbeitgeber oder Sozialleistungsträger zu erkundigen, ob tatsächlich die aktuelle Pfändungstabelle angewendet wird. Bei „fehlerhaften Auszahlungen an Gläubiger nach der alten Tabelle“ könnten Betroffene die Nachzahlung der zu viel gezahlten Beträge vom Arbeitgeber, Sozialleistungsträger oder Kreditinstitut verlangen, so zudem der Hinweis der Verbraucherzentrale Hamburg laut der Mitteilung.