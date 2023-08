Zahl der Kontenabrufe durch Finanzämter laut Experten deutlich gestiegen

Von: Anne Hund

Für die Angaben in der Steuererklärung müssen Steuerpflichtige oft keine Belege mehr mitliefern. Doch was, wenn das Finanzamt Zweifel daran hat, dass alle Angaben stimmen?

Sind die Einkommensverhältnisse in der Steuererklärung korrekt angegeben? Hat das Finanzamt Zweifel, kann es im Rahmen eines Steuerermittlungsverfahrens weitere Auskünfte verlangen – kommen Betroffene dieser Aufforderung nicht nach, kann die Behörde einen sogenannten Kontenabruf veranlassen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) anlässlich einer Mitteilung der Lohnsteuerhilfe (Lohi) Bayern im Juli schilderte. Den Steuerexperten zufolge sind die Zahlen diesbezüglich deutlich gestiegen: Im Jahr 2010 wurden insgesamt noch 58.000 solcher Kontenabrufe durchgeführt, wie die Lohi Bayern mitteilte, und im Jahr 2022 ganze 294.000 Mal.

Wann darf das Finanzamt ins Konto schauen?

„Eine Kontenabfrage ist erlaubt, wenn es um die Überprüfung von Angaben in der Steuererklärung geht, mit dem Ziel, eine Steuerstraftat aufzuklären“, erklärt die Lohi Bayern in ihrer Mitteilung zu den Hintergründen. Schließlich seien Steuerzahlende verpflichtet, dem Finanzamt gegenüber wahrheitsgemäße Angaben zu machen. „Nur wenn alle gemäß ihrer Finanzkraft gleichmäßig Steuern zahlen, kann es in Deutschland eine gewisse Steuergerechtigkeit geben. Um diese sicherzustellen und Steuerhinterziehung aufzudecken, wurde das Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit im Jahr 2003 geschaffen. Es regelt, in welchen Fällen und durch welche Organe ein Kontenabruf zu Kontrollzwecken vorgenommen werden darf.“

Sind die Einkommensverhältnisse in der Steuererklärung korrekt angegeben? Hat das Finanzamt Zweifel, kann es im Rahmen eines Steuerermittlungsverfahrens weitere Auskünfte verlangen. © Bernd Wüstneck/dpa

Welche Daten können laut Lohi eingesehen werden?

„Beim Kontenabruf erhält die Behörde laut Lohi Einblick in die Stammdaten eines Kontoinhabers“, heißt es in dem Bericht der dpa. „Dazu gehören die Kontonummer, der Vor- und Nachname sowie das Geburtsdatum des Kontoinhabers. Außerdem gehören auch Verfügungsberechtigte und wirtschaftlich Berechtigte, deren Adresse sowie das Eröffnungs- und gegebenenfalls Auflösungsdatum eines jeden inländischen Bankkontos und Wertpapierdepots dazu“, schilderte die Nachrichtenagentur außerdem mit Bezug auf die Mitteilung der Lohi Bayern. Auf diese Art und Weise lässt sich der Lohi zufolge einfach und schnell überprüfen, wie viele Konten und Depots eine steuerpflichtige Person bei welchen Banken besitzt.

Kontostand und einzelne Umsätze werden laut Lohi in den Stammdaten nicht erfasst. „Diese Informationen bleiben den Behörden vorerst verborgen – es sei denn, das Finanzamt wurde fündig und sieht seinen Verdacht bestätigt“, heißt es in dem Bericht der dpa weiter bezüglich der Mitteilung. Verweigerten Steuerpflichtige daraufhin weiter die Kooperation mit den Finanzbehörden, dürften auch die Kontoauszüge samt Kontoständen und Umsätzen bei der Bank angefragt werden.