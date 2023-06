Im Supermarkt bares Geld sparen: Auch Wochentag und Uhrzeit könnten für Schnäppchen eine Rolle spielen

Von: Anne Hund

Auf der Suche nach Schnäppchenpreisen? Gerade an Freitagen und Samstagen soll es sich Verbraucher eher lohnen, wenn sie ihren Einkauf zu erledigen.

Trotz der jüngsten Preissenkungen bei Molkereiprodukten rechnen Handelsexperten nicht mit einer schnellen Entspannung bei den Lebensmittelpreisen insgesamt. Darüber berichtete die Deutsche Presse-Agentur am 7. Juni. Bei vielen Verbrauchern sitzt das Geld hingegen weiterhin alles andere als locker – sparen ist somit auch im Supermarkt für viele angesagt. Viele Kunden richten sich seit jeher nach Aktionsangeboten von Aldi, Lidl, Kaufland, Edeka oder Rewe, die an bestimmten Wochentagen interessant sein können.

Nicht nur auf Sonderangebote im Supermarkt achten

Von Angeboten in den Prospekten einmal abgesehen: Es könnte sich außerdem lohnen, zur passenden Uhrzeit einkaufen zu gehen: „Vor allem gegen Ende des Markt­tages ist leicht verderb­liche Ware wie Erdbeeren oder Salat oft güns­tiger zu haben“, so einer der Tipps laut Test.de. Nicht nur, wer auf Sonderangebote achte, spare Geld im Supermarkt – sondern auch, wer „frisches Gemüse nach Saison“ kaufe, hieß es weiter in dem Beitrag der Stiftung Warentest bereits zum Jahresstart.

Wer auf Sonderangebote im Supermarkt achtet und frisches Obst und Gemüse nach Saison kauft, kann viel Geld sparen. (Archivbild/Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa (Archivbild)

Sparen: Wann sollte man im Supermarkt einkaufen gehen?

„Gegen Nachmittag, etwa ab 16 oder 17 Uhr, werden leicht verderbliche Lebensmittel oder Waren, die dem Verfallsdatum näher rücken, extra reduziert“, berichtet aktuell auch das Portal Chip.de. Doch nicht nur die Tageszeit könnte beim Einkauf im Supermarkt Auswirkungen auf den Geldbeutel haben. Sondern dem Bericht zufolge auch der Wochentag.

Freitags einkaufen: Schnäppchenpreis zum Ende der Woche?

„Besonders viele Angebote und günstige Schnäppchen beim Einkauf in den Supermärkten warten meist am Ende der Woche auf die Kunden“, schreibt Chip.de (Stand: 16. Juni). Der Freitag habe dabei die Nase vorn: An diesem Wochentag gebe es im Vergleich zu den restlichen Tagen „mehr reduzierte Waren“. Werbedeals fänden sich am darauffolgenden Samstag in den Supermarktregalen wieder – „dem zweitgünstigsten Tag der Woche“, heißt es weiter. Und: „Zu Beginn der Woche, gerade am Montag, verschwinden die Rabatte wieder und die Waren sind vergleichsweise teurer.“

Konkurrenz könnte sich beim Preis bemerkbar machen

Auch Angebot und Nachfrage spielten bei Rabattaktionen und Sparpreise „immer eine wichtige Rolle“, berichtet das Portal mit Blick auf den jeweiligen Standort im bundesweiten Vergleich. „Dicht besiedelte Flächen bieten häufig eine größere Auswahl an Supermärkten, weswegen die Konkurrenz, um die niedrigsten Preise hier stärker zu bemerken ist – ganz zum Vorteil der Kundinnen und Kunden.“

Auf Ecke mit ausgewiesener Ware im Supermarkt achten

Noch ein Tipp: In vielen Supermärkten gibt es eine Ecke mit ausgewiesener Ware, die reduziert wurde, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) bald überschritten wird – auch hier kann man, wenn man weiß, dass man das Produkt schnell verzehren wird, nach Angeboten schauen und Kosten sparen.