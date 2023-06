Haben Sie ein Elektroauto? Mit der THG-Prämie könnten einige Hundert Euro herausspringen

Von: Anne Hund

Besitzer eines Elektroautos könnten ihre eingesparten Emissionen für ein paar Hundert Euro jährlich verkaufen. Wie ist die Lage aktuell?

Wer ein E-Auto besitzt, kann durch den Quotenhandel eine Prämie von mehreren Hundert Euro im Jahr bekommen. „Etwa 200 bis 325 Euro pro“ Jahr seien „aktuell zu verdienen“, berichtete der ADAC auf seiner Website (Stand: 2. Juni 2023). Die THG-Quote kann unter bestimmten Umständen auch für elektrisch betriebene Leichtkrafträder und E-Motorräder beantragt werden. Für sie werde gegebenenfalls die gleiche Prämie wie bei E-Pkw ausgezahlt, heißt es auf ADAC.de.

Wer ein Elektroauto besitzt, kann durch den Quotenhandel eine Prämie von mehreren Hundert Euro im Jahr bekommen. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

THG-Quote: E-Auto-Halter können eingesparte Emissionen verkaufen

Grundsätzlich funktioniert das Prinzip so, wie die Deutsche Presse-Agentur bereits voriges Jahr zur THG-Quote schilderte: Die nicht ausgestoßenen CO2-Emissionen lassen sich durch die Treibhausgasminderungsquote, kurz THG-Quote, gegen Geld veräußern. Kfz-Halter müssen ihre CO2-Einsparung hierfür vom Umweltbundesamt zertifizieren lassen. Dann kann sie an einen Kraftstoffproduzenten weiterverkauft werden. In der Praxis läuft der Handel „in der Regel über Zwischenhändler wie den ADAC, diverse Versicherungen und Stromanbieter“, wie dpa zum Zeitpunkt informierte. „Hier lässt sich die Prämie mit wenigen Klicks online beantragen. Der Händler reicht die benötigten Unterlagen beim Umweltbundesamt ein.“

Angebote von Zwischenhändlern gut prüfen

Halter sollten Angebote von Zwischenhändlern allerdings gut prüfen, so der Tipp von Experten – die Auszahlungen der Quotenhändler könnten entsprechend variieren. Inzwischen gebe es zahlreiche Anbieter, die diese Dienstleistung anbieten, berichtet der ADAC aktuell auf seiner Website. „Die Unternehmen, die bereits am Markt aktiv sind, werben mit Auszahlungssummen von ca. 200 bis 325 Euro im Jahr pro E-Auto“, heißt es dort. Die Einnahmen aus der THG-Quote sind für Privatpersonen steuerfrei.