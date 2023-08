Effektiv abnehmen mit Bananen: Wie die Frucht beim Kampf gegen Bauchfett helfen kann

Von: Judith Braun, Maria Wendel

Bananen sind mehr als nur ein süßer Snack. Sie können bei der Gewichtsreduktion helfen und liefern dabei noch wertvolle Nährstoffe.

Wer Gewicht verlieren und überschüssiges Fett am Bauch abbauen will, profitiert vor allem von einer angemessenen Ernährung. So haben Forscher beispielsweise festgestellt, dass Vollkornprodukte bei der Bekämpfung von Bauchfett hilfreich sein können. Darüber hinaus gelten auch Bananen als wahre Wundermittel gegen Bauchfett.

Gewichtsverlust: Drei Gründe, warum Bananen Bauchfett bekämpfen

Bananen stoppen Heißhunger und unterstützen den Darm. © Design Pics/Imago

Viele Menschen streben danach, ihr Bauchfett hauptsächlich aus ästhetischen Gründen zu reduzieren. Dabei kann das sogenannte Viszeralfett auch gesundheitsschädlich sein. Wenn sich über Jahre hinweg Fett in der Bauchregion ansammelt und die inneren Organe umschließt, funktioniert es wie ein eigenes Organ, das Hormone produziert. Dies kann wiederum Entzündungen im Körper, eine schlechte Verdauung oder hohen Blutdruck verursachen. Wer also gezielt an dieser Körperstelle abnehmen möchte, sollte aus folgenden Gründen täglich ein bis zwei Bananen verzehren:

Bananen stillen Heißhunger: Die gelbe Frucht versorgt den Körper mit einem hohen Magnesiumgehalt. Dies führt zu einem angenehmen Sättigungsgefühl im Magen. Auf diese Weise können Bananen dazu beitragen, Heißhungerattacken zu verhindern und letztendlich weniger Kalorien zu sich zu nehmen.

Die gelbe Frucht versorgt den Körper mit einem hohen Magnesiumgehalt. Dies führt zu einem angenehmen Sättigungsgefühl im Magen. Auf diese Weise können Bananen dazu beitragen, Heißhungerattacken zu verhindern und letztendlich weniger Kalorien zu sich zu nehmen. Bananen fördern die Darmgesundheit: Eine gesunde und ausgeglichene Darmflora ist entscheidend, wenn man Fettdepots abbauen möchte. Bananen können dabei helfen, gute Bakterien in den Magen einzuführen und die Darmflora zu unterstützen. Sie enthalten wichtige Nährstoffe wie Magnesium und Kalium und regen so den Stoffwechsel an. Zudem liefern sie dem Körper durch ihren Ballaststoffgehalt viel Energie.

Eine gesunde und ausgeglichene Darmflora ist entscheidend, wenn man Fettdepots abbauen möchte. Bananen können dabei helfen, gute Bakterien in den Magen einzuführen und die Darmflora zu unterstützen. Sie enthalten wichtige Nährstoffe wie Magnesium und Kalium und regen so den Stoffwechsel an. Zudem liefern sie dem Körper durch ihren Ballaststoffgehalt viel Energie. Bananen unterstützen das Training: Neben einer gesunden und ausgewogenen Ernährung spielt körperliche Aktivität eine wichtige Rolle, wenn man Bauchfett reduzieren und einen flachen Bauch erzielen möchte. Auch hier können Bananen helfen, indem sie aufgrund ihres Zuckergehalts vor dem Sport eine hervorragende Energiequelle sind und gleichzeitig leicht verdaulich sind.

