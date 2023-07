Diät-Irrtümer: Fünf angebliche Tricks beim Abnehmen, die nicht funktionieren

Von: Judith Braun

Manche Diät-Tricks helfen vielleicht kurzfristig: Wer jedoch nachhaltig abnehmen möchte, sollte davon lieber die Finger lassen.

Diäten gibt es wie Sand am Meer. Viele versprechen eine schnelle und erfolgreiche Gewichstsreduktion. Doch meistens sind diese Formen zum Abnehmen weder gesund noch nachhaltig. Ein Ernährungsexperte klärt darüber auf, welche Tipps man besser nicht befolgen sollte.

Nicht alle Diät-Tricks helfen tatsächlich beim Abnehmen. © Westend61/IMAGO

Laut Fitnessberater Jan Bahmann gegenüber Focus Online können Diäten langfristig nicht den Gewichtsverlust bringen, den sie versprechen. „Stattdessen ist der Jo-Jo-Effekt häufig vorprogrammiert“, sagt der Experte. Deshalb rät er von folgenden fünf Diät-Tipps eher ab.

1. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit und hilft beim Abnehmen

Ein reichhaltiges und gesundes Frühstück soll angeblich den Ruheumsatz den ganzen Tag über ankurbeln. Allerdings konnten Wissenschaftler keinen signifkanten Unterschied im Ruheumsatz bei Frühstückern und Nicht-Frühstückern feststellen. Demnach ist es ratsam, bei der ersten Mahlzeit des Tages nach seinen eigenen Vorlieben zu gehen und selbst zu entscheiden, ob man mit oder ohne Frühstück in den Tag startet.

2. Detox-Diäten unterstüzten eine langfristige Gewichtsreduktion

Lange Zeit wurde angenommen, dass Leber und Nieren Unterstützung beim Ausscheiden von Giftstoffen aus dem Körper benötigen. Sogenannte Detox-Diäten sollten dabei helfen. Diese Annahme beruht jedoch auf einem Irrtum. Zwar können solche Diäten vorübergehend zu einem Gewichtsverlust führen. Aufgrund des Verzichts vieler Lebensmittel führen sie jedoch häufig zum bekannten Jojo-Effekt.

3. Kohlenhydrate vor dem Schlafen machen dick

Angeblich soll ein kohlenhydratreiches Abendessen zu einer Gewichtszunahme führen und dick machen. Der Grund dafür soll im Stoffwechsel liegen, der während des Schlafs langsamer arbeitet. Dabei handelt es sich allerdings um einen weiteren Diät-Irrtum. Denn die Aktivität des Stoffwechsels im Schlaf hängt vom eigenen Körpergewicht ab. Im Gegensatz zu schlanken Personen haben Menschen, die tendenziell übergewichtig sind, einen eher trägen Stoffwechsel im Schlaf. Demzufolge kann es zu einer Gewichtszunahme nicht aufgrund der Kohlenhydrate, sondern durch eine unnötige Kalorienaufnahme am Abend kommen.

4. Wer Weißmehl- gegen Vollkornprodukte austauscht, nimmt automatisch ab

Vollkornprodukte sind aufgrund ihrer höheren Konzentration an Mikronährstoffen und Ballaststoffen die gesündere Wahl, wenn es um Getreideprodukte geht. Allerdings reicht es für eine Gewichtsreduktion nicht aus, Weißmehlprodukte durch Vollkornprodukte zu ersetzen. Stattdessen sollten sie in eine ausgewogene und kalorienbewusste Ernährungsweise – in Kombination mit ausreichend Bewegung – integriert werden.

5. Viel Wasser trinken kurbelt den Gewichstverlust an

Zu einer gesunden Ernährungsweise gehört auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Bei einer gewünschten Gewichtsreduktion sollte man kalorienreiche Säfte und Limonaden durch Wasser ersetzen. Der Flüssigkeitsbedarf eines Menschen ist jedoch individuell und kann nicht pauschalisiert werden, da er von verschiedenen Faktoren abhängt.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.