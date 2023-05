Abnehmen mit Sport: Diese Uhrzeit eignet sich am besten, um Gewicht zu verlieren

Morgens oder abends?

Wann ist die beste Zeit für Sport? Eine Studie verrät, zu welcher Uhrzeit Sie mit der gleichen Anstrengung am meisten abnehmen können.

Kassel – Wenn schon Schwitzen und Schuften für die Traumfigur, dann soll es sich aber auch richtig lohnen. Sport spielt beim Abnehmen zwar nur die zweitwichtigste Rolle – die Ernährung macht den größten Faktor aus – doch auch hier gibt es viel zu beachten.

So haben Forscherinnen und Forscher der Harvard School of Public Health beispielsweise herausgefunden, wie lange am Tag spezielle Übungen notwendig sind, um am Bauch abzunehmen. Doch dabei ist es keineswegs egal, zu welcher Tageszeit Sie schwitzen, zeigt nun eine weitere Studie aus den USA.

+ Morgens oder abends: Wann ist die beste Zeit, um durch Sport abzunehmen? (Symbolfoto) © Christoph Schmidt/dpa

Abnehmen und gleichzeitig fit werden: Wann sollte man Sport machen?

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Universitäten aus Kansas, North Carolina und Colorado haben sich für ihre Studie zusammengetan, die im International Journal of Obesity 2019 veröffentlicht wurde. Für ihre Untersuchung teilten die Experten 88 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in fünf Gruppen ein. Diese lauteten:

Frühe Sportler: Zwischen 7 und 12 Uhr musste der Großteil des Trainings erledigt sein.

Zwischen 7 und 12 Uhr musste der Großteil des Trainings erledigt sein. Mittagssportler: Der Großteil der Übungen wurde zwischen 12 und 15 Uhr erledigt.

Der Großteil der Übungen wurde zwischen 12 und 15 Uhr erledigt. Sport am Abend: Zwischen 15 und 19 Uhr musste der Großteil des Trainings erledigt sein.

Zwischen 15 und 19 Uhr musste der Großteil des Trainings erledigt sein. Sporadisches Sporttreiben : Das Training fand nicht zum Großteil zu festgelegten Tageszeiten statt

: Das Training fand nicht zum Großteil zu festgelegten Tageszeiten statt Kontrollgruppe

Abnehmen mit Sport: Eine Uhrzeit bringt am meisten

Die Versuchsteilnehmerinnen und Versuchsteilnehmer hatten zuvor nur wenig Sport getrieben, waren übergewichtig und zwischen 18 und 39 Jahre alt. Das in der Studie festgelegte Sportprogramm über 10 Monate sah vor, fünfmal die Woche auf dem Laufband zu gehen oder zu joggen. Ein Trainingsfahrrad oder Joggen im Freien war einmal in der Woche erlaubt.

Weil die Teilnehmergruppe der Mittagssportler kleiner war, als die anderen, wurde sie bei der Analyse außen vor gelassen. In der Auswertung wurde nun untersucht, welche Gruppe am meisten abgenommen hatte.

„Wir haben herausgefunden, dass Personen, die morgens mehr Trainingseinheiten durchführten, eine signifikant größere Gewichtsreduktion aufwiesen, wenn Übungen überwacht und in ausreichendem Umfang verschrieben wurden, als diejenigen, die abends mehr Trainingseinheiten durchführten“, heißt es in der Studie. Einen klinisch signifikanten Gewichtsverlust erreichten ebenfalls am ehesten die Frühsportler. Von diesem wurde ausgegangen, wenn mehr als 5 Prozent des Körpergewichts verloren wurde.

Früh aufzustehen lohnt sich der Studie zufolge also nicht nur, wenn man besonders produktiv in den Tag starten will, sondern hilft auch beim Abnehmen. Wer jedoch lieber auf eine Ernährungsumstellung zum Abnehmen setzt, der könnte die Joghurt-Diät ausprobieren. Eine Studie fand heraus, dass Probiotika hierbei helfen können. (slo)

