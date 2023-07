Spritze zum Abnehmen ist jetzt auch in Deutschland verfügbar

Von: Judith Braun

Die Abnehmspritze Wegovy ist nun auch in Deutschland erhältlich. Sie ist verschreibungspflichtig und kann zu verschiedenen Nebenwirkungen führen.

Auch in Deutschland ist seit Montag (18. Juli 2023) die Spritze zum Abnehmen mit dem Handelsnamen Wegovy verfügbar. Ärzte dürfen sie bei Fettleibigkeit als Therapie gegen Adipositas verschreiben. Für wen das Medikament mit dem Wirkstoff Semaglutid geeignet ist, wie es wirkt und welche Nebenwirkungen die Spritze haben kann, erfahren Sie hier.

Für wen ist die Spritze zum Abnehmen geeignet und wie viel kostet sie?

Die Abnehmspritze mit dem Handelsnamen Wegovy ist jetzt auch in Deutschland verfügbar. Zugelassen ist sie allerdings nur für Fettleibige und zur Therapie von Adipositas.

Auch wenn die Spritze in den sozialen Medien von Promis und Influencern als Wundermittel angepriesen wird, warnen Experten davor, das Medikament bei Menschen mit Normalgewicht anzuwenden. In Deutschland ist es nur für Fettleibige (Personen mit einem Body-Mass-Index von mindestens 30) zugelassen. Außerdem können es Menschen erhalten, die einen BMI von über 27 haben und zusätzlich unter gewichtsbedingten Erkrankungen leiden. Dazu zählen beispielsweise Diabetes und Bluthochdruck. Unter bestimmten Bedingungen können es auch Kinder über zwölf Jahren bekommen. Schwangere und stillende Mütter dürfen das Präparat allerdings nicht verwenden.

Wer jedoch ein Rezept bekommt und sich für eine Therapie mit Wegovy entscheidet, auf den kommen hohe Kosten zu, da die gesetzlichen Krankenkassen diese bislang nicht übernimmt. So kostet die Spritze für vier Wochen in Deutschland laut Hersteller Novo Nordisk 300 Euro und in der Anfangsphase etwas weniger, da die Dosis da erst langsam gesteigert wird.

Wie wird die Spritze verwendet und wie wirkt sie?

Das Mittel mit dem Wirkstoff Semaglutid wird einmal pro Woche unter die Haut gespritzt. Dadurch soll der Appetit reguliert werden. Zudem verspüren die Patienten weniger Hunger, da sich das Sättigungsgefühl schneller einstellen soll. Wie die Ergebnisse einer Studie zeigen, konnten Betroffene in etwas mehr als einem Jahr ca. 15 Prozent Gewicht verlieren, wenn sie allerdings gleichzeitig auch ihren Lebensstil verändert haben.

Welche möglichen Nebenwirkungen kann die Spritze zum Abnehmen haben?

Die Deutsche Adipositas Gesellschaft (DAG) hält den Wirkstoff Semaglutid für „insgesamt relativ gut verträglich, sofern die Dosis langsam gesteigert wird.“ Auch die europäische Zulassungsbehörde EMA nennt die Nebenwirkungen „beherrschbar“. Die häufigsten Nebenwirkungen sind demnach Magen-Darm-Probleme, Durchfall oder Übelkeit. Zudem sind auch andere seltene Nebenwirkungen möglich. Inzwischen steht das Mittel allerdings im Verdacht, in einzelnen Fällen Suizidgedanken hervorzurufen und bei Typ-2-Diabetes-Patienten Schilddrüsenkrebs zu begünstigen. Dazu leitete die EMA bereits eine neue Untersuchung ein.

