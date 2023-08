Allergie bekämpfen: Studie zeigt, wie Apfeltherapie gegen Heuschnupfen helfen kann

Von: Natalie Hull-Deichsel

Jeden Tag einen Apfel essen und so die Pollenallergie loswerden. Klingt zunächst unvorstellbar, funktioniert jedoch, wie eine Studie zeigt.

Etwa 15 Prozent der erwachsenen Bevölkerung und circa neun Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland entwickeln eine Pollenallergie oder Heuschnupfen, Tendenz steigend, so das Robert Koch-Institut (RKI). Während im Kindesalter Jungen häufiger von Heuschnupfen und auch Asthma betroffen sind als Mädchen, zeigt sich die Erkrankung bei erwachsenen Frauen eher als bei Männern.

Zu den Baumpollen-Allergenen, die häufig eine Allergie auslösend, zählt die Birke. Ihre Hauptblütezeit ist in Mitteleuropa im April und erstreckt sich bis in den Juli und August. In West- und Mitteleuropa sind zwischen fünf und 50 Prozent aller Menschen von einer Birkenpollenallergie betroffen.

Hoffnung auf Besserung und Heilung gibt eine Apfel-Therapie zur Behandlung und Heilung einer Pollenallergie, insbesondere der Birkenpollenallergie.

Studie zeigt: Apfelsorten Red Moon, Pink Lady und Golden Delicious besonders wirksam gegen Birkenpollen

Pink Lady zählt zu der Apfelsorte, die zur Hyposensibilisierung und Therapie einer Birkenpollenallergie erfolgreich eingesetzt wird. © Monkey Business Images/Imago

Seit sechs Jahren läuft die Studie AppleCare unter der Leitung von Molekularbiologe Dr. Thomas Letschka der Freien Universität Bozen und dem Versuchszentrum Laimburg, die bereits vielversprechende Ergebnisse liefert. Gemeinsam mit dem Dermatologen Dr. Klaus Eisendle des Krankenhaus Bozen, der ursprünglich die Idee für die Studie mit Äpfeln zur Behandlung von Pollenallergie hatte, startet er die Untersuchung mit betroffenen Patienten, wie der Allergikerin Christina Lechner. Sie und andere Studienteilnehmer essen über Monate verschiedene Sorten Äpfel: zu Beginn der Therapie ein kleines Stück ungeschälten Apfel mit wenig Allergenanteil, wobei die Menge an Apfel stetig erhöht wird. Nach einer gewissen Zeit beginnen die Probanden, zunehmend mehr Apfelstücke mit einem mittelallergener Anteil zu verzehren. Zum Schluss essen die Patienten täglich und über drei Jahre lang einen ganzen sowie hochallergenen Apfel. So können sie sich im Prinzip selbst desensibilisieren.

Mir hat eigentlich gar nichts geholfen für den Hauschnupfen, bis dann die Apple-Care-Studie gestartet wurde und das Äpfel essen mir eine deutliche Verbesserung verschafft hat.

Von 23 Apfelsorten erweisen sich bis jetzt Red Moon, Pink Lady und Golden Delicious als besonders wirksam im Kampf gegen die Birkenpollen-Allergie. Auch Christina Lechner bemerkt an sich eine deutliche Verbesserung.

Ich würde sicher weiterhin Äpfel essen und dranbleiben. Es ist eine wesentliche Steigerung der Lebensqualität für mich.

Bisher werden Allergiker für eine wirksame Therapie und langfristige Hyposensibilisierung über mehrere Jahre hinweg mit dem Allergen in Form synthetischer Präparate behandelt, um das eigene Immunsystem an die Allergene zu gewöhnen. Die Hyposensibilisierung mithilfe von Nahrungsmitteln wie Äpfel bietet viele Vorteile. Die Apfel-Therapie ist eine natürliche und zugleich kostengünstige Methode, die Allergie-Symptome zu lindern.

