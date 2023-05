Pollenallergie: Gerade bei Regenwetter können sich Heuschnupfen-Symptome verschlechtern

Von: Natalie Hull-Deichsel

Teilen

Regenwetter beeinflusst die Pollenkonzentration der Bäume und Gräser und damit auch die Heuschnupfen-Symptome. © Celiafoto/Imago

Blütezeit ist bekanntlich die schlimmste Zeit für Pollenallergiker – gefühlt rund um die Uhr. Dabei spielen die Tageszeit und das Wetter eine Rolle, wie hoch die Konzentration der Allergene in der Luft ist.

Mehr zum Thema Allergie gegen Pollen: Warum sich Heuschnupfen-Symptome gerade bei Regenwetter verschlechtern

Die Augen jucken, brennen, sind gerötet, schwellen zu, die Nase juckt fürchterlich und läuft unentwegt – so fühlen sich die Symptome einer Pollenallergie an. Diejenigen, die unter einer schweren Form des sogenannten Heuschnupfens leiden, zeigen möglicherweise auch Anzeichen von Asthma bronchiale. Dabei ist nicht nur entscheidend, welche Bäume und Gräser im Kalender-Jahr blühen – wie Hasel, Esche, Erle und Birke – und auf welche ein Mensch möglicherweise allergisch reagiert. Vielmehr kommt es darauf an, wann die Konzentration der Pollen und Allergene in der Luft am größten sind, wie 24vita.de berichtet. Die Tageszeit sowie das Wetter nehmen darauf Einfluss. Und letztlich tragen auch Faktoren wie Umweltverschmutzung und Klimawandel zur Entwicklung von Pollenallergien bei. Stickoxide und Ozon können die Anzahl an Pollen in der Luft erhöhen und ihre Wirkung verstärken.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.