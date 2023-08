Studie zeigt: Rund zwölf Erdbeeren am Tag senken den Blutdruck

Von: Juliane Gutmann

Teilen

Erdbeeren zählen zu Ihrem Lieblingsobst? Nicht nur der Geschmack, auch die enthaltenen Nährstoffe sprechen dafür, dass man öfter zu den süßen Früchten greifen sollte.

Mit einem höheren Vitamin-C-Gehalt als Orangen stärken Erdbeeren das Immunsystem und schützen Zellen vor oxidativem Stress. Die antioxidativen Eigenschaften können das Risiko von Herzkrankheiten und bestimmten Krebsarten reduzieren. So informiert die Krankenkasse AOK, dass oxidativer Stress vermutlich die Entwicklung der beiden häufigen Todesursachen fördert.

Im Rahmen einer aktuellen Studie empfehlen die beteiligten Wissenschaftler eine bestimmte Menge an Erdbeeren täglich, um das Herz zu schützen.

Zwei Portionen Erdbeeren lassen Blutdruck sinken

„Diese Studie zeigt, dass der tägliche Verzehr von 26 Gramm gefriergetrocknetem Erdbeerpulver die kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit mäßig verbessert, den systolischen Blutdruck senkt und die Gesamtkapazität an Antioxidantien erhöht, was die kognitive Funktion fördern und die kardiovaskulären Risikofaktoren verbessern könnte“, so das Fazit des Forscherteams um Michelle Tsang von der San Diego State University.

Erdbeeren schmecken nicht nur, sie sind auch gut für die Herzgesundheit. © Liliya Solopova/Imago

Die Wissenschaftler hatten mithilfe von 35 gesunden Männern und Frauen im Alter von 66 bis 78 Jahren untersucht, wie sich eine achtwöchige „Erdbeer-Kur“ auf den Körper auswirkt. Dafür teilten sie die Personen in zwei Gruppen auf, die eine nahm täglich jeweils 26 Gramm gefriergetrocknetes Erdbeerpulver zu sich, was rund zwei Portionen frischer Erdbeeren entspricht (etwa zwölf mittelgroßen Erdbeeren). Die Kontrollgruppe dagegen erhielt täglich ein Pulver ohne Inhaltsstoffe.

Noch mehr spannende Gesundheitsthemen finden Sie im kostenlosen Newsletter unseres Partners 24vita.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Am Ende der acht Wochen stellten die Forscher fest, dass die „Erdbeer-Gruppe“ ihre kognitiven Fähigkeiten um 5,2 Prozent steigern und ihren systolischen Blutdruck um 3,6 Prozent senken könnten, verglichen mit der Kontrollgruppe.

Zehn blutdrucksenkende Lebensmittel Fotostrecke ansehen

Gesunde Erdbeeren: Was sie so heilsam macht

Gründe, warum Sie Erdbeeren häufiger essen sollten:

Die Ballaststoffe in Erdbeeren fördern die Verdauung und regulieren den Blutzuckerspiegel, was insbesondere für Diabetiker vorteilhaft ist.

Reich an Folsäure, unterstützen sie zudem die gesunde Entwicklung des ungeborenen Kindes während der Schwangerschaft.

Flavonoide wie Quercetin und Anthocyane wirken entzündungshemmend, was sich positiv auf die Herzgesundheit auswirkt.

Mit wenig Kalorien und hohem Wassergehalt sind Erdbeeren ein perfekter Snack für Gewichtsbewusste. Die natürliche Süße kann Heißhunger reduzieren.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Juliane Gutmann sorgfältig überprüft.