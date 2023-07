Bluthochdruck und Diabetes heilen mit Ernährung: Sechs Ernährungsweisen, die Ihren Körper gesund machen

Genussmittel meiden

Ausgewogene Ernährung beugt Krankheiten vor. Sie kann aber mehr: Wer auf die richtigen Lebensmittel setzt, kann sich sogar selbst von einer Reihe von Leiden befreien.

Sie möchten gesund abnehmen? Ein Vorsatz, der nicht nur das äußere Erscheinungsbild ändert, sondern auch den Gesundheitszustand. So führt der Abbau von Übergewicht dazu, dass das Diabetes- und Krebsrisiko sinkt. Auch vielen weiteren gesundheitlichen Beschwerden wird vorgebeugt, etwa einer Arthrose in den Knie- und Fußgelenken. Eine ausgewogene Ernährung führt außerdem dazu, dass die Selbstheilungskräfte im Körper aktiviert werden, was sich nachgewiesenermaßen positiv auf bestehende Krankheiten auswirkt. In einigen Fällen können sogar Medikamente und andere Therapien abgesetzt werden.

Eine gesunde Ernährung kann sich positiv auf die folgenden Krankheiten und Beschwerden auswirken:

Bluthochdruck

Erhöhter Cholesterinspiegel

Schlechte Blutzuckerwerte

Diabetes mellitus

Durch Entzündungen hervorgerufene Krankheiten wie Rheuma, Endometriose, entzündliche Krankheiten der Haut wie etwa Neurodermitis oder Histaminintoleranz

Intervallfasten bis DASH-Diät: Welcher Ernährungsstil besonders gesund ist

Folgende gesunde Schlankheitskuren entfalten heilende Wirkung bei oben genannten Leiden:

Mittelmeerdiät

Basierend auf pflanzlichen Lebensmitteln wie Getreideprodukten, Gemüse, Hülsenfrüchten, frischem Obst und Olivenöl

Empfohlen bei leichtem Bluthochdruck und CKD-Progression (chronische Nierenerkrankung)

Intervallfasten

Form des periodischen Fastens, z.B. 16:8 (8 Stunden essen, 16 Stunden fasten)

Kann bei Diabetes-Typ-2-Patienten dazu führen, dass Medikamente abgesetzt werden können

Senkt das Herzinfarktrisiko

Clean Eating

Fokus liegt auf unverarbeiteten Lebensmitteln ohne künstliche Zusatzstoffe, saisonale und regionale Produkte

Fertiggerichte und Fast Food werden gemieden

DASH-Diät

Reduziert Zucker, rotes Fleisch, Salz und Alkohol

Entwickelt zur Behandlung von Bluthochdruck, Übergewicht, hohen Cholesterinwerten und Diabetes

Ballaststoffe

Ballaststoffreiche Ernährung senkt das Sterberisiko um bis zu 30 Prozent

Schutz vor Herzkreislauferkrankungen, Typ-2-Diabetes, Darm- und Brustkrebs

Enthalten in Getreide, Gemüse, Hülsenfrüchten, Obst, Nüssen und Samen

Intuitive Ernährung

Essen basierend auf Hunger und Sättigungsgefühl

Herausforderung: Unterscheidung zwischen Hunger, Appetit und Heißhunger

Ausgewogene Ernährung, Konsum von Genussmitteln wie Alkohol wird auf ein Minimum reduziert

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Juliane Gutmann sorgfältig überprüft.

