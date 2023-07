Bluthochdruck: Symptome nur schwer erkennbar

Von: Anna Katharina Küsters

Teilen

Regelmäßig seinen Blutdruck zu messen, ist im Alter wichtig. (Symbolbild) © R. Rebmann/Imago

Hypertonie, also Bluthochdruck, bleibt bei den meisten Betroffenen lange Zeit unerkannt. Die körperlichen Symptome sind meist mild, die Krankheit aber tödlich. Wie Sie Bluthochdruck erkennen, lesen Sie hier:

Mehr zum Thema Bluthochdruck: Unbemerkte Krankheit, die tödlich sein kann

Für den menschlichen Blutdruck sind zwei Faktoren wichtig: Zum einen die Kraft, mit der das Herz das Blut in den Kreislauf pumpt, zum anderen die Elastizität und der Durchmesser der Gefäße. Beides muss stimmen, damit ein gesundes und langes Leben möglich ist. Leidet ein Mensch an Hypertonie, also Bluthochdruck, ist der Druck, mit dem das Herz das Blut durch die Gefäße pumpt, dauerhaft zu hoch. Doch oft bleiben die hohen Werte lange Zeit unerkannt und unbehandelt. Das kann zu einem frühen Tod führen. Dabei lässt sich Bluthochdruck gut mit Medikamenten und einer Lebensstilveränderung in den Griff bekommen.

Warum es wichtig ist, sich bei Bluthochdruck mehr zu bewegen, weiß 24vita.de.

Mit Bluthochdruck ist nicht zu spaßen, denn laut der Herzstiftung ist Bluthochdruck der Risikofaktor Nummer eins für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Etwa ein Drittel aller Erwachsenen in Deutschland leidet an der Krankheit. Bleibt Bluthochdruck lange unerkannt, kann das zu körperlichen Schäden im Gehirn, Herzen, an den Augen und den Nieren führen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.