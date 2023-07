Alzheimer-Demenz: Zehn Risikofaktoren begünstigen die Erkrankung

Von: Natalie Hull-Deichsel

Das Risiko, eine Demenz zu entwickeln, kann durch bestimmte Lebensumstände erhöht sein. Auch Depressionen und Übergewicht begünstigen eine spätere Erkrankung.

Über 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leiden an der bisher unheilbaren Alzheimer-Erkrankung, bei der es zu einem stetigen Abbau der Nervenzellen im Gehirn von Betroffenen kommt. Durch das Absterben der Neuronen wird zu wenig des Neurotransmitters Acetylcholin produziert, was Störungen der Informationsverarbeitung im Gehirn und damit den Gedächtnisverlust zur Folge hat.

Übergewicht im mittleren Alter kann das Risiko einer späteren Demenzerkrankung erhöhen, wie eine Studie des Karolinska Instituts in Stockholm zeigt. Personen mit einem BMI von 25 bis 30 haben ein um 71 Prozent erhöhtes Risiko, während Personen mit einem BMI von über 30 sogar viermal so gefährdet sind.

Regelmäßige körperliche Aktivität und Sport können das Fortschreiten von Demenz und Alzheimer verlangsamen. Durch Bewegung wird der Botenstoff Irisin freigesetzt und ins Gehirn transportiert. Dadurch wird die synaptische Plastizität verbessert, wie eine im Journal Nature Medicine veröffentlichte Studie von Mychael V Lourenco et al. zeigt.

Ein hoher Alkoholkonsum erhöht das Risiko für eine früh beginnende Demenz erheblich, gemäß einer französischen Studie mit 32 Millionen Personendaten, so die Ärztezeitung.

Laut Angaben von Lungenärzte im Netz schädigt Rauchen den Stoffwechsel von Hirnzellen und erhöht das Alzheimer-Risiko signifikant, insbesondere bei Personen, die mehr als eine halbe Packung Zigaretten pro Tag rauchen.

Menschen mit Diabetes haben ein erhöhtes Risiko für Demenz, wobei der genaue Zusammenhang und präventive Diabetes-Therapien für kognitive Defizite noch unklar sind, wie das Ärzteblatt berichtet.

Ein unbehandelter hoher Blutdruck kann zu Gefäßveränderungen führen und das Risiko für eine vaskuläre Demenz erhöhen, wie eine Studie des Leipziger Max-Planck-Instituts zeigt.

Laut Langzeituntersuchungen erhöht sich selbst nach leichten Schädel-Hirn-Traumata das Demenzrisiko signifikant, wie Wissenschaftler der Universität Washington festgestellt haben.

Depression und Demenz sind häufige psychiatrische Erkrankungen im Alter, die einander beeinflussen: Menschen mit Depression haben ein erhöhtes Demenzrisiko und Demenzpatienten sind anfälliger für depressive Phasen, begleitet von Schlafstörungen und abnehmendem Appetit.

Soziale Isolation und Einsamkeit erhöhen das Risiko einer Demenzerkrankung um ca. 26 Prozent, da ein Mangel an sozialem Austausch zu einem Abbau der grauen Hirnsubstanz führen kann, wie eine Langzeitstudie der Fudan Universität in China zeigt.

Unbehandelte Schwerhörigkeit erhöht das Risiko einer Demenzerkrankung, da Hörverlust zu Schäden im Gehirn führen kann. Eine frühzeitige Behandlung mit Hörgeräten kann das Demenzrisiko um durchschnittlich 8 Prozent senken.

