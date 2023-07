Demenz vorbeugen: Altersmediziner empfiehlt vier Dinge, die man schon mit 30 Jahren machen sollte

Prävention gegen Nervenkrankheiten

Wer früh beginnt, gute Gewohnheiten in sein Leben zu integrieren, dem fällt es auch im Alter leichter, gesund zu leben. So schützen Sie sich vor Demenz.

Das Risiko einer Demenz-Erkrankung steigt, je älter die Menschen werden. Nach Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit sind in der Altersgruppe der 65- bis 70-Jährigen weniger als drei Prozent an Alzheimer erkrankt. Hingegen ist im Alter von 85 Jahren etwa jeder Fünfte und ab 90 Jahren sogar jeder Dritte davon betroffen. Allerdings gibt es auch Demenzformen wie die frontotemporale Demenz, die meist bereits in früheren Jahren auftritt. Es ist jedoch möglich, einem geistigen Abbau teilweise entgegenzuwirken. Beginnen sollte man damit bereits in jungen Jahren.

Demenz vorbeugen bereits in jungen Jahren – Altersmediziner empfiehlt vier Dinge

Um einer Demenz-Erkrankung im Alter vorzubeugen, sollte man bereits im Alter von 30 Jahren unter anderem mit mentaler Fitness beginnen.

„Mit der geistigen Fitness ist es wie mit der Vermögensvorsorge: Lieber früh anfangen und moderat investieren als spät sehr viel“, sagt Johannes Trabert, Geriater, Neurologe und Oberarzt am Agaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt am Main gegenüber Utopia. Denn das Altern und damit auch der Abbau körperlicher und geistiger Fähigkeiten beginnt laut Trabert bereits früh, ab dem 30. Lebensjahr. Damit das Gedächtnis lange fit bleibt, empfiehlt der Experte deshalb folgende vier Dinge:

Regelmäßige körperliche Aktivität: Drei Sport-Einheiten je 30 Minuten pro Woche solle man laut dem Neurologen mindestens in seinen Alltag einbauen. Insbesondere Tanzen kann vor einem Gedächtnisverlust schützen, da es bei dieser Art von Bewegung keine Routine gibt. Indem man jedes Mal also neue Schrittkombinationen, Bewegungsabläufe und Choreographien einstudiert, wird das Gehirn gefordert. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Gedächtnisleistung aus. Regelmäßiges geistiges Training: Neben der körperlichen Bewegung spielt die geistige Fitness natürlich eine große Rolle, wenn es darum geht, einer Demenz-Erkrankung im Alter vorzubeugen. Um geistig fit zu bleiben, rät der Experte beim Denksport zu Abwechslung. „Indem man auf das Navi verzichtet, die eine oder andere Telefonnummer auswendig lernt oder andere kleine Denksportaufgaben macht, kann man das eigene Gedächtnis trainieren. Dabei ist es wichtig, zu variieren“, so Trabert. Putzen Sie beispielsweise statt mit der rechten, mal mit der linken Hand ihre Zähne. Oder brechen sie die Routine, indem Sie nicht nur Kreuzworträtsel lösen, sondern auch mal ein Sudoku. Gesunde Ernährung: Bei der Ernährung sollte man am besten auf eine mediterrane Ernährungsweise setzen, um dem geistigen Abbau entgegenzuwirken und sich vor Demenz zu schützen. Dazu gehört der Verzehr von viel Gemüse, Obst sowie gesunden Fette und Eiweiß, beispielsweise in Form von Fisch. Soziale Interaktionen: Wer auf ausreichend sozialen Kontakt und Austausch sowie Interaktionen mit anderen Menschen achtet, tut durch den geistigen Input seiner mentalen Fitness etwas Gutes.

Gesunde Gewohnheiten möglichst früh in Alltag integrieren

Wer also bereits früh mit 30 Jahren beginnt, gute und gesunde Gewohnheiten in sein Leben und seinen Alltag zu integrieren, hat einen entscheidenden Vorteil: Denn so fällt es auch im höheren Alter leichter, sich zum Beispiel gesund zu ernähren und ausreichend zu bewegen. Dadurch bleibt man nicht nur lange fit und verlangsamt den eignen Alterungsprozess, sondern schützt sich gleichzeitig auch vor einer Demenz-Erkrankung.

Wie hoch Ihr Demenz-Risiko ist: Zehn Lebensumstände tragen zu einer Erkrankung bei Schwerhörigkeit gilt als ein entscheidender Risikofaktor für Demenz, wenn sie nicht behandelt wird. Mediziner gehen davon aus, dass Hörverlust vermutlich zu Schäden im Gehirn führen kann. Da Gehirnareale sich durch die Schwerhörigkeit sehr auf das richtige Hören konzentrieren, können andere Hirnfunktionen vernachlässigt werden. Insbesondere die Hirnrinde und der Hippocampus, die Schaltstelle zwischen Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, scheinen betroffen zu sein. Die immer schwächer werdenden Signale des Hörsinns sollen die normale Funktion der Nervenzellen im Hippocampus beeinträchtigen, sodass letztlich Zellen zugrunde gehen. Der Verlust des Hörens sollte möglichst früh erkannt und mit einem Hörgerät behandelt werden, um das Risiko einer Demenz zu senken. Wer im mittleren Lebensalter eine Schwerhörigkeit vermeidet, beispielsweise durch das Hörgerät-tragen, reduziert die Wahrscheinlichkeit einer Demenzerkrankung im Durchschnitt um acht Prozent, laut „International Commission on Dementia Prevention, Intervention and Care“. © AndreyPopov/Imago Soziale Isolation und Einsamkeit stellen ebenfalls ein Risiko dar, eine Demenz zu entwickeln. Dies zeigt eine große Langzeitstudie der Fudan Universität in China unter der Leitung von Chun Shen. Demzufolge könne ein Mangel an sozialem Austausch mit der Zeit zu einem Abbau der grauen Hirnsubstanz führen und die Wahrscheinlichkeit einer späteren Demenzerkrankung um ca. 26 Prozent erhöhen. © Monkey Business/Imago Zu den häufigsten psychiatrischen Erkrankungen im Alter zählen Demenz und eine Depression. Etwa jeder fünfte Mensch, der an Demenz erkrankt ist, leidet früher oder später an einer leichten bis schweren Depression. Depression und Demenz bedingen einander, laut dem Portal „Wegweiser Demenz“. Wer unter Depression leidet, hat ein um bis zu sechsfach erhöhtes Risiko, eine Demenz zu entwickeln. Umgekehrt sind auch Menschen mit Demenz um bis zu 50 Prozent eher von depressiven Phasen betroffen, begleitet von Schlafstörungen und abnehmendem Appetit. © imagebroker/theissen/Imago Laut „Ärztezeitung“ erleiden jedes Jahr in Deutschland etwa 270.000 Menschen ein Schädel-Hirn-Trauma (SHT) aufgrund eines Sturzes oder Schlags gegen den Kopf. Wissenschaftler der Universitäten Washington und Aarhus konnten anhand intensiver Langzeituntersuchungen von 2,8 Millionen Patientendaten feststellen, dass selbst nach leichten Traumata das Risiko für eine Demenz deutlich steigt. Die Auswertungen zeigten, dass bei einem einzigen gravierenden Trauma die Wahrscheinlichkeit einer späteren Demenz um 33 Prozent steigt, nach einer Gehirnerschütterung um 17 Prozent. © Cavan Images/Imago Frau mit Blutdruckmessgerät Zu hoher Blutdruck, der unbehandelt bleibt, schädigt nicht nur die Blutgefäße und Organe. Dauerhaft erhöhter Blutdruck kann zu chronischen Durchblutungsstörungen im Gehirn führen. Durch Gefäßveränderungen ist das Risiko für eine vaskuläre Demenz gegeben. Die vaskuläre Demenz ist nach Alzheimer die zweithäufigste Form von Demenz und entsteht meist aufgrund von Durchblutungsstörungen im Gehirn als Folge mehrerer kleiner Schlaganfälle. In einer Studie des Leipziger Max-Planck-Instituts wurde anhand der Kernspintomografien des Gehirns von mehr als 400 Probanden erkannt, dass selbst Personen mit leicht erhöhtem Blutdruck schon Veränderungen des Gehirns aufwiesen – die Größe mancher Gehirnareale war reduziert. Je höher der Blutdruck war, desto geringer war die Gehirnmasse. Es bedarf letztlich weiterer Studien, um herauszufinden, ob die sichtbaren strukturellen Veränderungen des Gehirns tatsächlich eine Demenz zur Folge haben werden. © Digitalpress/Imago Person misst Blutzucker am Finger Menschen, die an Diabetes erkrankt sind und daher ihren Blutzuckerspiegel regelmäßig prüfen müssen, sollen ein erhöhtes Risiko für eine Demenzerkrankung haben. Laut „Ärzteblatt“ ist der Zusammenhang zwischen beiden Erkrankungen evident, wobei noch unklar ist, ob und welche Diabetes-Therapie auch den kognitiven Defiziten vorbeugen könnte. Studien zeigen, dass das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, bei Menschen mit Diabetes circa 1,5-fach erhöht ist – insbesondere bei Diabetes Typ 2. Zudem sollen Frauen mit Diabetes ein 2,3-fach und Männer ein 1,7-fach höheres Risiko haben, eine vaskuläre Demenz zu entwickeln. © AllaRudenko/Imago Person, die raucht Forschern zufolge, kann Rauchen den Stoffwechsel von Hirnzellen schädigen, wodurch das Risiko für Alzheimer signifikant steigt. Wie hoch das Risiko beim Einzelnen ist, hängt tatsächlich von der Anzahl der gerauchten Zigaretten ab. Wer pro Tag mehr als eine halbe Packung Zigaretten raucht, hat ein um 34 Prozent höheres Risiko, eine Demenz zu entwickeln, wie das Portal „Lungenärzte im Netz“ berichtet. © Digirex/Imago Mann und Frau stoßen mit Alkohol an Hoher Alkoholkonsum kann eine frühe Demenz auslösen, wie die „Ärztezeitung“ berichtet. Alkoholmissbrauch ist nach Daten einer französischen Studie mit 32 Millionen Personendaten eine entscheidende Ursache für eine früh beginnende Demenz. Männer, die in jungen Jahren bereits Alkohol konsumierten, entwickelten zu zwei Drittel eine Demenz – und das bereits vor ihrem 65. Lebensjahr. Es zeigte sich, dass die Wahrscheinlichkeit einer Demenzerkrankung bei Menschen, die regelmäßig und viel Alkohol konsumierten, etwa viereinhalbfach höher ist. © William Perugini/Imago Übergewichtiger Mann mit Fettpolster Übergewicht kann eine spätere Demenz-Erkrankung begünstigen. Wer im mittleren Alter über­gewichtig oder adipös ist, erkrankt später häufiger an einer Demenz, wie eine Auswertung des Schwedischen Zwillings­registers der Forscherin Weili Xu vom Karolinska Institut in Stockholm bereits 2011 ergab. Personen mit einem BMI 25 bis 30 hätten ein um 71 Prozent erhöhtes Risiko, die mit einem BMI von mehr als 30 wären um ein vierfaches gefährdet, eine Demenz zu entwickeln. © Alfred Hofer/Imago Mann liegt auf der Couch Auch mangelnde Bewegung ist einer der Risikofaktoren für Demenz und Alzheimer. Das Fortschreiten der Erkrankung kann hingegen durch Sport verlangsamt werden. Eine Forschergruppe um Mychael V Lourenco fand im Rahmen einer Studie, die im Journal „Nature Medicine“ veröffentlicht wurde, heraus, dass durch körperliche Aktivität und Sport der Botenstoff Irisin aus dem Muskel ins Blut freigesetzt und ins Gehirn transportiert wird. Alzheimer-Patienten weisen erniedrigte Irisin-Spiegel im Hippocampus auf, der „Gedächtniszentrale“ im Gehirn. Die Forscher konnten in ihren tierexperimentellen Arbeiten zeigen, dass eine Steigerung der Irisin-Konzentration zu einer Verbesserung der sogenannten synaptischen Plastizität führt. Diese ist besonders für die Vernetzung von Hirnarealen und Nervenzellen sowie das Lernen und Erinnern wichtig. Noch fehle der Nachweis durch klinische Studien, doch der Irisin-Spiegel könnte einen bedeutenden physiologischen Zusammenhang zwischen Muskeln und Gehirn sowie eine entscheidende Relevanz zur Vorbeugung beziehungsweise zum Herauszögern einer Demenz darstellen. © Westend61/Imago

