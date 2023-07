Schilddrüsen- und Diabetes-Medikament nicht zeitgleich einnehmen: Geringere Wirksamkeit von Insulin

Von: Natalie Hull-Deichsel

Die Schilddrüse und Thyroxin haben Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und Blutzucker-senkende Mittel bei Diabetes. Die Dosis Ihrer Medikamente sollten Sie mit einem Arzt besprechen.

In Deutschland leidet schätzungsweise jeder Dritte über 45 Jahren an einer Schilddrüsenunterfunktion, darunter fallen auch viele Diabetiker. Bei Menschen mit einem Typ-1-Diabetes stellt sich eine Schilddrüsenunterfunktion doppelt so oft ein als bei Menschen mit normalem Blutzuckerspiegel, so die Deutsche Diabetes Gesellschaft. Ein Überschuss oder ein Mangel an Schilddrüsenhormonen kann den Stoffwechsel und Blutzucker massiv verschlechtern. Patienten, die mit Thyroxin aufgrund einer Schilddrüsenerkrankung behandelt werden und beispielsweise Insulin spritzen, sollen sich unbedingt mit ihrem behandelnden Arzt besprechen.

Schilddrüsenunterfunktion und Diabetes: Thyroxin vermindert Wirksamkeit von Insulin

Die Schilddrüse und Thyroxin nehmen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und auf blutzuckersenkende Mittel bei Diabetes. Die Folge ist: der Blutzucker steigt. (Symbolbild) © AllaRudenko/Imago

Wichtig zu wissen: Bei der Einnahme von künstlichem Thyroxin kann es zu verschiedenen Wechselwirkungen kommen. Die Hormontabletten reagieren mit Schwangerschaftsverhütung wie die Pille und selbst mit Lebensmitteln. Thyroxin sollte beispielsweise nicht mit Kaffee eingenommen werden und es kann zu Wechselwirkungen mit Nüssen und Kohl kommen. Die Hormone sollten auch nicht zusammen mit Mineralwasser geschluckt werden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen. L-Thyroxin beeinflusst tatsächlich auch die Aufnahme von Antidiabetika, das heißt blutzuckersenkenden Arzneimitteln wie Insulin, Metformin, Glimepirid und Glibenclamid. Der Blutzuckerspiegel sollte regelmäßig kontrolliert werden, vor allem zu Beginn und zum Ende einer Schilddrüsenhormontherapie. Gegebenenfalls ist es wichtig, in Absprache mit Ihrem Arzt die Dosis des blutzuckersenkenden Arzneimittels anzupassen, da Thyroxin die Wirkung von Insulin vermindern kann.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.