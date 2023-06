Nahrungsergänzungsmittel: Sie sind oft überteuert, kaum getestet und lösen die Versprechungen aus der Werbung nicht ein

Von: Susanne Sasse

Teilen

Nahrungsergänzungsmittel sind sehr beliebt, meist überteuert, häufig wirkungslos und manchmal gefährlich. © Mauritius Images Westend61 / Liane Riss

Nahrungsergänzungsmittel boomen. Viele Menschen erhoffen sich davon eine verbesserte körperliche und geistige Gesundheit und Leistungsfähigkeit. „Es ist ein Milliardengeschäft, doch die meisten Nahrungsergänzungsmittel sind überflüssig und überteuert, manche sogar gefährlich“, erklärt der Münchner Mediziner Dr. Milan Dinic.

Ob Magnesium-Direktgranulat, Vitalstoffkonzentrate, Kalziumtabletten oder Proteinriegel – die Vielfalt ist nicht zu überblicken. Doch was kaum einer weiß: Nahrungsergänzungsmittel gelten rechtlich als Nahrungsmittel und nicht als Medikamente. Somit müssen sie auch nicht getestet sein – schon gar nicht in so aufwendigen und jahrelangen Studien, wie sie bei echten Medikamenten vor der Zulassung nötig sind. Im Unterschied dazu ist bei Nahrungsergänzungsmitteln der Nutzen gar nicht belegt. „Dazu müssten die Hersteller medizinisch fundierte Studien durchführen, aber das vermeiden sie, weil dann höchstwahrscheinlich herauskommen würde, dass ihr Produkt gar nichts bringt“, sagt der Internist, Kardiologe, Sportmediziner und Experte für Stressmedizin Dr. Milan Dinic.

„Schockierend, was die Leute so alles nehmen“, sagt der Mediziner Dr. Milan Dinic

In seiner Praxis sind die Pillen und Pülverchen Dauerthema: „Manchmal bekomme ich einen Schock, wenn die Leute zu mir in die Praxis kommen und erst mal auspacken, was sie so alles einnehmen“, sagt Dr. Dinic. Er sei kein Gegner von Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminpräparaten, stellt er klar: „Aber man sollte sie eben nur dann zuführen, wenn es wirklich sinnvoll ist!“ Ansonsten sei es hinausgeschmissenes Geld. „Ein gesunder Mensch, der sich ausgewogen ernährt, wird ausreichend mit den wichtigsten Vitaminen und Mineralstoffen versorgt“, betont Dr. Dinic. Wie eine gesunde Ernährung und eine gesunde Lebensweise klappt und ob eine Umstellung auch im Alter noch sinnvoll ist, lesen Sie hier:

Bei einer Überdosierung besteht die Gefahr einer Schädigung des Körpers

Wer Nahrungsergänzungsmittel einfach ins Blaue hinein nimmt, Gefahr, seine Gesundheit durch eine Überdosierung ernsthaft zu schädigen. Wer sie einnimmt, sollte sich vorher genau untersuchen lassen. Denn er riskiert eine Überdosierung und zudem kann die Wirkung von Medikamenten gefährlich beeinträchtigt werden. Welche Wechselwirkungen von gängigen Nahrungsergänzungsmitteln mit Arzneimitteln Sie kennen müssen, lesen Sie hier. Für die Diagnose, ob eine Nahrungsergänzung durch Pillen oder Pülverchen sinnvoll ist, kommt es ganz auf den Patienten und seine jeweiligen Beschwerden an, erklärt Dr. Dinic. Die Untersuchung wird in der Regel von den Krankenkassen nicht bezahlt – außer, sie ist wegen einer Vorerkrankung notwendig, sagt Dr. Dinic

Nahrungsergänzungsmittel: Dr. Milan Dinic warnt vor Überdosierungen und vor Wechselwirkungen. © Markus Götzfried

Komplexpräparate für bestimmte Altersgruppen sind so zusammengestellt, dass sie Menschen, die normal gesund sind und sich normal ernähren, nicht schaden. „Aber der Punkt ist auch, dass sie eben meistens auch gar nichts nutzen. Dann verpulvert man viel Geld, das man besser zum Beispiel für eine hochwertige Ernährung mit Bioprodukten oder Ähnlichem investieren könnte“, sagt Dr. Dinic. Nur für bestimmte Risikogruppen oder für Menschen in besonderen Lebenssituationen sind Nahrungsergänzungsmittel zu empfehlen: Bei welchen, lesen Sie hier.

Häufig kann der Körper die Vitamine und Mineralstoffe aus den Tabletten gar nicht aufnehmen

Denn nur ein kleiner Teil der Nährstoffe aus Tabletten oder Pulvern kommt im Körper so an, dass er genutzt werden kann. „Den Rest scheidet der Körper wieder aus“, erklärt Dr. Dinic. Bei vielen Nahrungsergänzungsmitteln mit dem Vitamin B12 ist beispielsweise die Einmaldosis wesentlich höher als die täglich empfohlene Zufuhrmenge, weil der Darm die Nahrungsergänzungsmittel weniger effektiv aufnehmen kann als das Vitamin B12 aus Lebensmitteln. Dies liege auch daran, dass viele Menschen eine Art chronische Magenschleimhautentzündung hätten und Vitamin B12 so nicht resorbieren können, sondern eine Infusion oder Injektion bräuchten.

Um solche Pannen zu vermeiden, sei es auf lange Sicht kostengünstiger, zunächst eine Diagnose erstellen zu lassen, rät Dr. Dinic. Dann kann man gezielt die Vitamine und Mineralstoffe nehmen, die der Körper braucht.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.