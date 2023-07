Eierstockkrebs erkennen: Neuer Test soll Diagnose erleichtern

Von: Laura Knops

Eierstockkrebs ist um ein vielfaches tödlicher als beispielsweise Brustkrebs. Laut RKI sind die Überlebensaussichten von Patientinnen mit Eierstrockkrebs relativ schlecht. Aktuell liegt die relative 5-Jahres-Überlebensrate bei 42 Prozent. Je früher die Krankheit jedoch erkannt wird, desto besser sind die Überlebenschancen. Da die Symptome allerdings unspezifisch sind, ist eine Früherkennung des sogenannten Ovarialkarzinoms kaum möglich. So überleben nur knapp 50 Prozent der betroffenen Frauen nach fünf Jahren mit dem Krebs. © Zoonar.com/ersin arslan/IMAGO

Durch eine neue Untersuchung soll Eierstockkrebs früher erkannt werden. Forscher entdecken nun sieben Moleküle, die für die Diagnostik relevant sind.

Mehr zum Thema Eierstockkrebs: Test könnte Symptome früher erkennen als derzeitige Methoden

Eierstockkrebs gehört zu den gefährlichsten Krebserkrankungen für Frauen. Nur etwa 30 Prozent der Patientinnen leben nach der Diagnose noch mehr als fünf Jahre. Ovarialkarzinome, welche rund 90 Prozent der Tumorerkrankungen in den Eierstöcken ausmachen, zählen damit zu den tödlichsten Krebsarten weltweit. Das liegt nicht nur daran, dass Betroffene zu Beginn meist keine Beschwerden vorweisen und der Krebs so erst in fortgeschrittenen Stadien entdeckt wird. Auch zuverlässige Tests zur Früherkennung von Eierstockkrebs fehlten bisher.

Wissenschaftler der Universität Peking haben nun ein neues Diagnoseinstrument entwickeln, welches die Krankheit deutlich früher als derzeitige Methoden erkennen könnte, wie 24vita.de verrät.

