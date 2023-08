Die vielen Seiten einer Endometriose: Symptome und Schmerzen sind vielfältig

Von: Natalie Hull-Deichsel

Die chronische Erkrankung kann an verschiedenen Organen im Körper entstehen. Starke Schmerzen sind ein typisches Symptom. Folge kann sogar Unfruchtbarkeit sein.

Alle vier Wochen wächst bei Frauen in der Gebärmutterhöhle – von den weiblichen Geschlechtshormonen Östrogen und Progesteron gesteuert – eine Schleimhaut (Endometrium) heran. Das Endometrium ist das Gewebe, das die Gebärmutter von innen auskleidet und zur Einnistung eines befruchteten Eies dient. Wenn diese Schleimhaut jedoch auch außerhalb der Gebärmutter wächst, spricht man von einer Endometriose. Betroffene Frauen leiden zum Teil unter äußerst starken Schmerzen, nicht nur während der monatlichen Menstruation.

Alleine in Deutschland leiden schätzungsweise fünf bis sechs Millionen Frauen unter Endometriose. Viele Patientinnen wissen lange nichts von ihrer chronischen Erkrankung und erhalten trotz regelmäßiger Schmerzen und zahlreicher Arztbesuche jahrelang keine offizielle Diagnose.

Dank Prominenter wie der Schauspielerin Susan Sarandon, dem Model Lilly Becker und nicht zuletzt der Fußball-WM-Spielerin Lea Schüller, die öffentlich über ihre Erkrankung sprechen, kann Endometriose mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Die Krankheit macht sich durch verschiedene Symptome bemerkbar und kann sogar zu Unfruchtbarkeit bei betroffenen Frauen führen.

Endometriose: Welche Frauen die chronische Entzündung bekommen und wo die Beschwerden auftreten

Betroffene Frauen leiden aufgrund der Endometriose zum Teil an sehr starken Schmerzen. © AntonioGuillem/Imago

Grundsätzlich können alle Mädchen und Frauen, bei denen Regelblutungen einsetzen, eine Endometriose entwickeln, wie die Stiftung Endometriose Forschung aufklärt. Gemäß einer Studie, bei der die genetischen Ursachen der Endometriose untersucht wurden, sollen Frauen mit Migräne, chronischen Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen sowie Entzündungskrankheiten wie Asthma und Osteoarthritis – eine Entzündung der Knochen – besonders gefährdet sein, eine Endometriose zu entwickeln.

Warum die Endometriose so gefährlich werden kann: Das Wachstum der Schleimhaut beziehungsweise des Endometriums löst ähnlich der Gebärmutterschleimhaut Blutungen aus. Diese können aber nicht wie bei der monatlichen Menstruation vom Körper über die Scheide abgestoßen werden. Dadurch kommt es zu Verklebungen und Entzündungen im Körper, die zum Teil sehr schmerzhaft für die Betroffenen sind. Die Endometrioseherde können so bleibende Schäden an Organen, wie dem Darm oder den Eileitern, verursachen. Letzteres zeigt sich häufig darin, dass Frauen Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden und sich aufgrund der Endometriose eine Unfruchtbarkeit einstellt.

Die Endometriose kann an unterschiedlichen Stellen im Körper entstehen:

In der Gebärmuttermuskulatur

Im Bereich der Scheide

Im Bauchfell

Im Eierstock

In der Darmwand

In der Blasenwand

In seltenen Fällen auch in der Lunge, Leber, Haut sowie anderen Organen



Quelle: Stiftung Endometriose Forschung

Endometriose: Zahlreiche Symptome der chronischen Entzündung

Die Endometriose kann unterschiedliche Beschwerden verursachen, wie:

Schmerzen in der Gebärmutter kurz vor beziehungsweise bei Menstruationsbeginn

Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder bei gynäkologischen Untersuchungen

Eierstockschmerzen

Zysten

Darmblutungen

Bauchschmerzen

Rückenschmerzen

Blinddarmschmerzen

Reizblase mit starkem Harndrang

Schmerzen beim Wasserlassen und Stuhlgang

Blut im Urin

Müdigkeit

Es gibt jedoch auch Endometriose-Patientinnen, die lange völlig beschwerdefrei sind.

Endometriose: Auch eine Erkrankung der Psyche

Eine Endometriose löst bei vielen Frauen auch psychische Beschwerden und seelischen Druck aus, da sie selten über das wahre Ausmaß ihrer Schmerzen sprechen, die zunächst mit dem Zeitraum der Menstruation in Verbindung gebracht werden. Manche halten derartige Regelschmerzen für normal und erwähnen diese möglicherweise auch nicht direkt ihrem behandelnden Gynäkologen gegenüber. Viele betroffene Frauen leiden unter der Tatsache, dass sie nicht schwanger werden und vermuten dahinter keine organische Ursache beziehungsweise werden daraufhin nicht untersucht.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.