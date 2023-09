Eris: Aktuelle Corona-Variante kann Grippesymptome auslösen

Von: Anna Katharina Küsters

Zurzeit gibt es wieder mehr an Corona erkrankte Menschen in Deutschland. Grund zur Sorge sei das allerdings nicht, sagen Experten.

Die aktuelle Corona-Variante heißt EG.5 und ist eine Untervariante von Omikron. Bekannt ist sie auch unter dem Begriff „Eris“. Eris lässt die 7-Tages-Inzidenz in Deutschland wieder ein wenig nach oben klettern. Grund zur Sorge gebe es momentan aber keinen, sagt unter anderem Epidemiologe Klaus Stöhr gegenüber dem Deutschlandfunk. Wer an Eris erkrankt, der weist in der Regel ähnliche Symptome wie bei einer vorhergegangenen Corona-Infektion auf.

Bei Symptomen am besten isolieren

Ein Blick auf den Corona-Pandemieradar des Bundesgesundheitsministeriums zeigt, dass die 7-Tages-Inzidenz zurzeit bei sechs liegt und damit doppelt so hoch wie noch vergangene Woche. Es ist also ein Anstieg der Infektionen festzustellen. Außerdem vermuten Expertinnen und Experten eine hohe Dunkelziffer, da sich viele Erkrankte momentan nicht testen lassen würden. Besorgniserregend sei das jedoch nicht, sagt Epidemiologe Klaus Stöhr. Das Inzidenz-Niveau sei sehr niedrig und in der Gesellschaft herrsche eine hohe Immunisierung vor. Dass sich die Infektionen zum Herbst und Winter wieder mehren würden, sei zu erwarten.

Die aktuelle Eris-Variante ist leichter übertragbar als es Omikron war, führt grundsätzlich aber nicht zu einem schwereren Krankheitsverlauf. Bei folgenden Corona-typischen Symptomen sollten Sie auf jeden Fall Zuhause bleiben und sich isolieren:

Husten

Schnupfen

Fieber

Gliederschmerzen

Geruchs- und Geschmacksverlust

Da diese Symptome teilweise auch bei einer Grippe oder Erkältung auftreten, lohnt es sich, bei Corona-Verdacht einen Test zu machen.

Impfung im Herbst erwartet

Für Menschen über 60 empfehlen Ärztinnen und Ärzte eine Corona-Impfung mit dem ab Herbst erhältlichen, neuen Impfstoff. Auch immunschwache Personen sollten sich um eine Impfung kümmern. Familienangehörige oder enge Bezugspersonen geschwächter Menschen sollten sich ebenfalls wiederholt immunisieren lassen. Wann genau der neue Impfstoff erscheint, ist bisher noch unklar. Gesunde Menschen, die bereits eine Infektion überstanden haben und geimpft wurden, müssen sich nicht nochmals impfen lassen. Eine Kombi-Impfung gegen Corona und Grippe wird es in diesem Jahr noch nicht geben. Wer sich jedoch gegen Grippe immunisieren lässt, kann diesen Termin auch direkt mit der Corona-Impfung verbinden.

