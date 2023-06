Symptome einer Fettleber: Müdigkeit und Konzentrationsstörungen können Anzeichen sein

Von: Anna Heyers

Sie gehört wohl zu den häufigsten Erkrankungen der Leber und wird doch nur selten bemerkt: die Fettleber. Rund ein Viertel der Menschen leidet daran, Tendenz steigend. Woran man die Krankheit erkennen kann.

Die Fettleber ist gerade bei Menschen mit Diabetes-Typ-2 oder starkem Übergewicht sehr verbreitet. Hier leiden fast 85 Prozent unter der chronischen Leberverfettung – auch Kinder können betroffen sein.

Im Allgemeinen wird unterschieden zwischen der alkoholischen Fettleber AFLD (Alcoholic Fatty Liver Disease) und der nicht alkoholischen Fettleber NAFLD (Non-alcoholic Fatty Liver Disease). Ungefährlich ist die Verfettung des Organgs nicht, schließlich erhöht sie das Risiko für schwere Krankheiten wie etwa Schlaganfall und Herzinfarkt. Umso wichtiger ist es, auf seine Ernährung zu achten und Lebensmittel zu verzehren, die die Gesundheit der Leber fördern und eine Fettleber heilen können.

Die drei Stufen der Fettleber

Mediziner unterscheiden laut dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) außerdem zwischen drei Stufen der Fettleber:

1. Stufe: reine Fettleber, keine entzündliche Reaktion

2. Stufe: Fettleber mit entzündlichen Reaktionen (etwa jeder zweite Betroffene entwickelt Steatohepatitis)

3. Stufe: Leberzirrhose (etwa zehn Prozent der Betroffenen bekommen eine Fettzirrhose)

Fettleber: Woran man erkennen kann, ob das Organ verfettet ist

Die Leber leidet im Verborgenen. Über Monate und Jahre wird Fett eingelagert und das Organ kann in schweren Fällen laut NDR bis auf die doppelte Größe anschwellen. Die Werte des Organs (GOT, GPT) sind zuerst unauffällig, was die Diagnose erschwert. Betroffene leiden Medizinern zufolge hier höchstens an Symptomen wie Müdigkeit und Konzentrationsstörungen – die auch viele andere Ursachen haben können. Erst, wenn die Leber sich entzündet, verändern sich die Leberwerte entsprechend und es kann Gelbsucht auftreten. Auch die Blutzucker- und die Blutfettwerte verändern sich, wird die Fettleber erst spät erkannt.

Ärzte können eine vergrößerte Leber in der Regel jedoch ertasten und spezielle Untersuchungen zur Bestätigung einleiten, zum Beispiel:

Ultraschall des Oberbauchs

Bestimmung der Leberenzyme durch Blutuntersuchung

ggf. Punktion der Leber

Heilung einer Fettleber ist möglich

Gerade im frühen Stadium kann man die Fettleber heilen, und zwar durch die Ernährung. „Die Leber ist ein wunderbares Organ, sie kann sich wirklich komplett regenerieren, wenn man noch den richtigen Zeitpunkt erwischt“, erläutert die Fachärztin für Innere und für Palliativmedizin Dr. Viola Andresen gegenüber dem NDR. Und weiter: „Das heißt, die Ernährung umstellt, weniger Kohlehydrate, deutlich mehr Proteine in den Speiseplan aufnimmt.“ Um die Fettleber zu heilen, eignen sich bestimmte Obstsorten zum Beispiel gut für das Organ, genau wie zahlreiche Gewürze und andere Lebensmittel.

